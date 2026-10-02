Banda se dedicaba al microtráfico en campamento de Mostazal: cuatro detenidos y droga incautada

Un operativo investigativo desarrollado por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI de Rancagua permitió desarticular una organización criminal dedicada al acopio, dosificación y comercialización de drogas en la comuna de Mostazal, procedimiento que culminó con cuatro personas detenidas y la incautación de diversas sustancias ilícitas sumado al allanamiento de seis inmuebles.

La investigación, que se extendió por aproximadamente seis meses, fue realizada en coordinación con la Fiscalía Local de Graneros y la Municipalidad de Mostazal, concentrándose principalmente en el campamento La Invernada.

El comisario Elifio Mosquero, jefe de la Brigada Antinarcóticos de Rancagua, explicó que el trabajo investigativo permitió establecer la forma de operar de los integrantes de esta organización, quienes utilizaban un inmueble ubicado en el sector céntrico de Mostazal para realizar el dosificado de las sustancias ilícitas. Posteriormente, la droga era distribuida en distintos puntos de venta ubicados en el campamento La Invernada.

Como resultado del procedimiento, se logró incautar cerca de un kilo de pasta base de cocaína, aproximadamente dos kilos de cannabis sativa y 14 gramos de clorhidrato de cocaína.

Por su parte, el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, destacó el trabajo desarrollado por la Fiscalía Local de Graneros, a través del fiscal Pablo Muñoz, junto a la brigada especializada de la PDI.

El persecutor destacó especialmente la coordinación con la Municipalidad de Mostazal y su Dirección de Seguridad Pública, señalando que desde hace varios meses se vienen desarrollando acciones conjuntas para abordar el tráfico de drogas en distintos sectores de la comuna.

Agregó que el operativo permitió retirar del mercado aproximadamente mil 512 dosis de droga, las que presuntamente serían comercializadas durante el fin de semana.

Cubillos sostuvo que el procedimiento permitió desarticular una organización criminal que estaba afectando la seguridad de los vecinos, agregando que las instituciones continuarán trabajando coordinadamente para desarrollar nuevas investigaciones y procedimientos contra el tráfico de drogas.

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La investigación permitió establecer una estructura que mantenía un punto de acopio y preparación de sustancias ilícitas en el centro de Mostazal, desde donde se abastecían distintos lugares de comercialización en el campamento. Se desatacó que el procedimiento se enmarca en las acciones investigativas y de seguridad desarrolladas en la comuna para combatir el microtráfico y reducir la circulación de drogas en los barrios.