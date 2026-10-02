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Cinco personas detenidas por conducir sin la licencia requerida en Quinta de Tilcoco

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En la comuna de Quinta de Tilcoco carabineros realizó una nueva Ronda Impacto, trabajo coordinado con personal de Seguridad Pública, orientado a fortalecer la prevención y seguridad en distintos sectores de la comuna quintana.

Como resultado de este operativo se informó de la detencion de cinco personas por conducir sin la licencia requerida. Se registraron cinco infracciones al tránsito. Se llevaron cabo 14 controles de identidad y diez controles vehiculares

Estas instancias de fiscalización, prevención y presencia en terreno son fundamentales para fortalecer la seguridad y contribuir a una comuna más tranquila y protegida para todos los vecinos y vecinas.

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