De Rancagua a Paraguay: El gran desafío de Cristina Torres en el Mundial de Roller Freestyle

Tras años de constante entrenamiento y destacadas participaciones, enfrenta el reto internacional en las modalidades Street y Park, respaldada por el permanente esfuerzo de su familia. Con solo 16 años y cursando segundo medio en el Instituto San Lorenzo de Rancagua, Cristina Torres Córdova se encuentra ad portas de cumplir uno de los hitos más significativos de su carrera deportiva: participar de un mundial.

Perteneciente al Club Roller Freestyle Santiago y vinculada a la Escuelita 072 de la capital regional, la joven ha consolidado un camino ascendente en el roller freestyle, una disciplina que combina técnica, equilibrio, habilidad y creatividad sobre los patines.

Su historia con los patines comenzó a temprana edad, convirtiendo un juego de infancia en una disciplina competitiva en la que lleva tres años enfocada. Al recordar sus inicios, la deportista relató a El Rancagüino que “me gustó desde que era muy chiquitita, cuando me compraron mis primeros patines. Después fui creciendo, seguí practicando y cada vez me gustaba más. Comencé a competir y ahí descubrí que quería seguir avanzando”.

El camino hacia la cima nacional ha requerido de constantes sacrificios, incluidos viajes y extensas jornadas entre Rancagua y Santiago para entrenar. Todo ese trabajo rindió frutos al posicionarse en el número uno del ranking nacional de su categoría y cosechar triunfos en fechas del torneo nacional.

Al evaluar el significado de clasificar a la cita planetaria, Cristina señaló que “algo por lo que llevo ‘caleta’ de tiempo esforzándome, competencia tras competencia para llegar a un mundial, es muchísimo el esfuerzo. Por eso llegar hasta acá es un gran logro para mí”.

La deportista rancagüina de 16 años, Cristina Torres, participará en su primer mundial de roller freestyle.

El escenario internacional: Asunción 2026

El Mundial de Roller Freestyle (enmarcado en los World Skate Games en Paraguay) albergará a los mejores exponentes de la disciplina, donde la rancagüina competirá en las modalidades Street y Park en la categoría Junior.

Es más, este viernes –acompañada por otros seleccionados nacionales- viajó hasta la capital del Paraguay para formar parte de la competencia.

Pese a la magnitud del torneo, la patinadora asume el reto con madurez y orgullo por representar al país: “Estamos en un mundial, hay que estar orgullosos de eso no más y seguir avanzando en el deporte”.

Anuncios

No obstante, mantiene intacta su motivación y sus metas a futuro: “Quiero aprovechar toda la motivación que tengo y mejorar en todo lo que pueda, hasta donde esto me permita llegar”.

Con el respaldo de su familia, su ciudad y el objetivo claro, Cristina Torres Córdova prepara sus patines para llevar el nombre de Rancagua y de Chile a lo más alto en Paraguay.