Desarticulan organización vinculada a robos ocurridos en Chimbarongo

A raíz de un procedimiento policial gestado durante la madrugada de este viernes, Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Subcomisaría Chimbarongo, en coordinación con el Ministerio Público, logró desarticular una organización vinculada a diversos robos registrados en la comuna de Chimbarongo, recuperando especies asociadas a distintos hechos delictuales y deteniendo a siete personas.

El trabajo policial comenzó durante la madrugada, cuando carabineros en el marco de patrullajes preventivos, logró la detención de seis sujetos que se desplazaban por la Ruta 5 Sur portando diversos elementos conocidos para cometer de delitos de robo.

El procedimiento se desarrolló a la altura del kilómetro 150 de la Ruta 5 Sur, donde los funcionarios detectaron un vehículo sin sus placas patentes y con seis ocupantes. Tras ser fiscalizado, Carabineros encontró en su interior un arma blanca tipo estoque, pasamontañas, guantes, cuchillos, cortaplumas y diversas herramientas, entre ellas elementos tipo “diablo”, un alicate cortante y dos “napoleones”.

Durante el mismo procedimiento, el personal policial detectó además un furgón blanco que se desplazaba junto al primer vehículo y que, conforme a los antecedentes reunidos, estaría vinculado a un robo en lugar no habitado ocurrido el 25 de septiembre de 2026, en el sector San Juan de la Sierra, en Chimbarongo. La posterior fiscalización del móvil permitió detener a su conductor, quien portaba un cuchillo tipo mariposa, concretándose así la detención de un séptimo involucrado.

INVESTIGACIÓN EN TERRENO PERMITIÓ AMPLIAR LAS DILIGENCIAS

A partir de los antecedentes obtenidos durante este procedimiento, la SIP de la Subcomisaría Chimbarongo desplegó un intenso trabajo operativo y de terreno, desarrollando diligencias investigativas, levantamiento de información, en coordinación con el Ministerio Público.

Este trabajo permitió establecer nuevas líneas investigativas y determinar la vinculación de algunos de los detenidos y especies con otros hechos delictuales registrados en la comuna.

Como resultado de estas diligencias, y previa coordinación con la Fiscalía, se concretó la entrada y registro de tres domicilios correspondientes a tres imputados, ubicados en las comunas de Codegua y San Francisco de Mostazal, en el marco de una investigación por robo en lugar habitado.

Anuncios

El despliegue investigativo permitió recuperar e incautar diversas especies, entre ellas distintos aperos de caballares y una importante cantidad de productos de abarrotes, especies que estarían vinculadas a tres robos cometidos en distintos sectores de Chimbarongo.

La Prefecto de Colchagua, Coronel Oriana Fuentealba Valdés destacó la importancia del trabajo desarrollado por Carabineros territoriales y especializados, quienes, a partir de una fiscalización vehicular durante la madrugada, continuaron trabajando en terreno para reunir antecedentes, identificar domicilios y establecer posibles conexiones entre los imputados y otros hechos delictuales denunciados”.