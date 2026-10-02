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EDITORIAL: El desempleo es aún más urgente

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Hace apenas un mes advertíamos en estas mismas páginas que el desempleo en O’Higgins había dejado de ser solamente una señal de alerta para transformarse en una urgencia. Entonces, la tasa de desocupación había llegado al 10,5%.

Hoy conocemos una nueva cifra y, aunque el aumento es leve, no deja de ser una mala noticia: el desempleo llegó al 10,8%. La tendencia, por tanto, no se ha revertido.

Tampoco se trata de desconocer el contexto nacional. El desempleo en Chile también aumentó y llegó al 9,6%. Pero O’Higgins continúa por sobre ese promedio y la caída de la ocupación también ha sido más pronunciada en nuestra región.

¿Estamos ante una crisis de empleo? Todavía no parece razonable definirlo de esa manera. Pero sí estamos ante una situación que merece preocupación y que no podemos permitir que se vuelva normal.

Hay, además, una razón para mirar los próximos meses con cierta esperanza. El invierno comienza a quedar atrás y se aproxima una nueva temporada agrícola, una actividad que tiene un importante impacto en el empleo de nuestra región. Es razonable esperar que ese ciclo contribuya a mejorar las cifras.

Pero la eventual recuperación de los próximos meses no debería hacernos perder de vista una cuestión más profunda. El empleo necesita actividad económica, inversión y proyectos capaces de generar oportunidades más allá de una determinada temporada.

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Y es aquí donde aparece una pregunta que resulta inevitable frente a las decisiones que se están discutiendo para 2027.

El Gobierno ha presentado el Presupuesto 2027 señalando entre sus prioridades el crecimiento, la reactivación y la generación de empleo, junto con recursos para inversión y obras públicas.

Al mismo tiempo, O’Higgins enfrenta una eventual disminución importante de los recursos disponibles para inversión regional durante el próximo año.

Si el empleo es una urgencia y la inversión pública puede contribuir a dinamizar la actividad, ¿cómo se compatibiliza esa prioridad nacional con una eventual disminución importante de los recursos disponibles para inversión regional en O’Higgins?

Luis Fernando González V.

Sub Director

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