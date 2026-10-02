El vicepresidente de Bolivia denuncia un supuesto plan de detención en su contra y dice temer por su vida

(EUROPA PRESS) –

El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, ha denunciado este viernes que es víctima de un supuesto plan por parte de las fuerzas de seguridad del país para detenerlo y ha dicho temer por su vida debido a advertencias que provienen del entorno del Ejecutivo.

«Denuncio ante el país que he sido informado, por varios camaradas de la Policía Boliviana que han decidido alertarme, de que el coronel Marcelo Ferrufino estaría armando un caso falso en mi contra para proceder a mi aprehensión ilegal», ha indicado en un comunicado a pesar de que se encuentra de visita en Madrid en el marco del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que ha terminado este mismo viernes.

Así, ha alertado de que podrían incluir pruebas «falsas» para involucrarle: «Se trataría de un montaje con fines políticos para acallarme», según ha recogido la emisora de radio Erbol. «No he cometido delito alguno», ha sostenido el vicepresidente, que ha responsabilizado al Gobierno de su integridad física.

La denuncia se produce después de que el vicepresidente pidiera que se respete el debido proceso en el caso del fiscal general Roger Mariaca, que se encuentra arrestado bajo acusaciones relacionadas con el narcotráfico.

«Temo por mi integridad física y por mi vida. En este panorama incierto, he recibido advertencias provenientes del entorno del Órgano Ejecutivo que buscan amedrentarme por mis posiciones en defensa de la Constitución y la democracia», ha afirmado Lara.