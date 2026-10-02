Encuentro empresarial abordó los desafíos económicos de O’Higgins

Con una mirada puesta en el escenario económico nacional y sus efectos en la región, se realizó en el Hotel Piedra Verde de Machalí un desayuno empresarial organizado por Corporación Pro O’Higgins y la Cámara Chilena de la Construcción Regional.

La actividad contó con la participación del consejero del Banco Central de Chile, Luis Felipe Céspedes, quien presentó los principales contenidos del IPoM -Informe de Política Monetaria- de septiembre y compartió con representantes del mundo empresarial y productivo.

La jornada también incluyó un panel de conversación integrado por Felipe Díaz, presidente de Corporación Pro O’Higgins; Francisco Donoso, presidente de la CChC O’Higgins; y Francisco Duboy, presidente de Agro O’Higgins, quienes abordaron los desafíos de la construcción, agricultura, empleo e inversión regional.

El encuentro se enmarcó en el pilar de Colaboración Empresarial de Pro O’Higgins y sirvió como antesala de ENEO 2026, que se realizará el próximo 18 de noviembre en el Centro de Conferencias Monticello.