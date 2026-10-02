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Escuela El Rulo fortaleció su identidad local a través de proyecto cultural financiado por el Gobierno Regional

-El establecimiento rural de la comuna de Coinco acercó el arte y la cultura a sus estudiantes mediante talleres, presentaciones artísticas y acciones de rescate patrimonial.

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Los estudiantes de la Escuela El Rulo, de la comuna de Coinco, fueron beneficiados con un programa cultural que contempló diversas actividades y talleres artísticos, además de iniciativas de rescate patrimonial. El proyecto fue posible gracias a la adjudicación del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 8% de Cultura, entregado por el Gobierno Regional de O’Higgins y su Consejo Regional.

Denominado “Raíces que unen, cultura que trasciende”, el proyecto fue elaborado por el Centro General de Padres y Apoderados del establecimiento, un grupo participativo, colaborativo y comprometido con el quehacer educativo de la escuela.

La iniciativa contempló diferentes acciones orientadas a fortalecer el desarrollo artístico de los estudiantes y mejorar espacios del establecimiento, plasmando en ellos parte de sus sellos institucionales y rescatando las tradiciones del sector donde se encuentra ubicada la escuela.

El gobernador regional, Pablo Silva Amaya, valoró el desarrollo de un proyecto “que permitió realizar diferentes actividades culturales para los alumnos. Este es un proyecto muy importante para los jóvenes porque sin duda desarrolla sus habilidades en el área. Nosotros felices de apoyar este tipo de iniciativas y en ese sentido felicitar al centro de padres por impulsar el arte en la comunidad escolar”.

ACERCANDO LA CULTURA Y EL ARTE

Los alumnos y alumnas de prebásica y básica de la Escuela El Rulo forman parte de una misión educativa que apunta al desarrollo integral de los estudiantes, ampliando sus habilidades y aptitudes artísticas y deportivas más allá de lo establecido. En este contexto, el proyecto financiado por el FNDR del GORE O’Higgins permitió reforzar y enriquecer el entorno educativo, acercando la cultura a los niños y niñas mediante distintas expresiones artísticas.

De esta manera, los estudiantes pudieron presenciar diversas presentaciones y participar en talleres de teatro y danza. Entre ellos estuvo el taller de teatro realizado por Santiago Lacoste, al que se sumó el taller de danza y espectáculo infantil, a cargo de la bailarina y coreógrafa María Paz Silva.

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A estas iniciativas se agregaron diversas presentaciones artísticas desarrolladas en actividades institucionales. Entre ellas se encuentra el cuentacuentos infantil “Cuentos mágicos para niños mágicos”, presentado por la compañía Bandita Zapatilla; el show infantil “Carnaval de colores”, a cargo de la Compañía Huellas; una emotiva presentación del violinista Rodrigo Fuentealba; y un show circense para los estudiantes, protagonizado por la artista local Francisca Miquel.

RESCATE PATRIMONIAL E IDENTIDAD LOCAL

Como parte del objetivo de mejorar los espacios del establecimiento a través de la cultura, rescatar las tradiciones del sector y fortalecer el sentido de pertenencia territorial de la escuela, el proyecto también contempló acciones de intervención artística.

Una de ellas fue la realización de un mosaico con la insignia del colegio, ubicado en el acceso principal y diseñado por la artista Marcela Aguilar. Asimismo, se pintó un mural sobre rescate patrimonial en el patio de los alumnos de educación parvularia.

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