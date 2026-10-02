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U. San Felipe se enfrentará ante Deportes Iquique por la fecha 16

Deportes Iquique se mide ante U. San Felipe en el estadio Municipal de San Felipe el domingo 4 de octubre a las 15:00 horas. El partido será supervisado por Francisco Soriano Bascur.

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A partir de las 15:00 horas el próximo domingo 4 de octubre, Deportes Iquique enfrentará a U. San Felipe en el estadio Municipal de San Felipe, por el duelo correspondiente a la fecha 16 del campeonato 2026.

Así llegan U. San Felipe y Deportes Iquique

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de U. San Felipe en partidos del campeonato 2026

U. San Felipe recibió un duro golpe y cayó 1 a 4 ante su rival D. Copiapó. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos empatados y 2 perdidos. Ha recibido 7 goles y registró 1 a favor.

Últimos resultados de Deportes Iquique en partidos del campeonato 2026

Deportes Iquique llega triunfante luego de ver caer a Rangers con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y perdió 3. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de febrero, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Deportes Iquique se impuso por 5 a 0.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 22 puntos (5 PG – 7 PE – 13 PP), mientras que el visitante tiene 28 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (6 PG – 10 PE – 9 PP).

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Francisco Soriano Bascur es el árbitro designado para controlar el partido.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 45 25 12 9 4 16
2 Santiago Wanderers 44 25 12 8 5 14
3 San Luis 44 25 12 8 5 10
12 Deportes Iquique 28 25 6 10 9 3
15 U. San Felipe 22 25 5 7 13 -26

Fechas y rivales de U. San Felipe en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 27: vs Rangers: 12 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Deportes Temuco: 18 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs D. Puerto Montt: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Unión Española: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Deportes Iquique en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 27: vs Unión Española: 12 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Curicó Unido: 17 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Magallanes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Recoleta: Fecha y horario a confirmar
Horario U. San Felipe y Deportes Iquique, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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