Gondwana y Quique Neira se suman a Surfestival 2027 junto a Jack Johnson en Pichilemu

Gondwana y Quique Neira se sumaron al cartel de Surfestival 2027, nueva edición del encuentro musical que se realizará el sábado 13 de febrero en el Condominio Pancora, cerca de Punta de Lobos, en Pichilemu.

La incorporación de los músicos se produce luego del reencuentro de Gondwana y Quique Neira, quienes volvieron a compartir escenario después de más de dos décadas. Surfestival será, además, la primera fecha anunciada en Chile luego de sus presentaciones agotadas en el Estadio Bicentenario y en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, este último ante más de 10 mil personas.

Los asistentes podrán escuchar nuevamente parte del repertorio de los tres primeros discos de la banda: Gondwana, Alabanza y Made in Jamaica.

“Hace 23 años y un poquito más que no nos encontrábamos en un escenario haciendo música. Ahora lo hicimos y, gracias al de arriba, tenemos la salud y la vitalidad para poder recrear esa emoción que nos unió a través de la música”, señaló Quique Neira tras el reencuentro.

El cantante agregó que esta oportunidad representa “un pedacito de la historia de la música de Chile”.

Jack Johnson encabeza el cartel

La nueva edición de Surfestival tendrá como uno de sus principales nombres al músico y cineasta estadounidense Jack Johnson, quien llegará con una propuesta vinculada a la cultura del surf y a la conexión con la naturaleza, elementos que forman parte de la identidad del festival.

También será parte del encuentro Donavon Frankenreiter, músico de surf rock y surfista profesional, quien llegará a Pichilemu con su Ask Me Anything Tour. Frankenreiter mantiene una relación artística y de amistad con Johnson, quien participó en la producción de su disco debut a través de su sello Brushfire Records.

El cartel también contempla a Los Cafres, banda argentina formada en 1987 y considerada una de las agrupaciones pioneras del reggae roots en español.

Desde Chile se sumarán Movimiento Original, Amigo de Artistas y Bruno Borlone & La Funky Fantástica Orquesta, además de Ceaese, Zaturno, Matanza Live, Genius of Funk, Zentinela y Seda.

La programación incluye también al hawaiano Hendrix Frankenreiter, hijo de Donavon Frankenreiter, quien representa a una nueva generación de artistas vinculados a la cultura del surf.

Desde Rapa Nui llegará Haumoana, quien se presentará junto a Dave Polo, de Hawái, y Ocean Soldiers, de Pichilemu. Su propuesta combina elementos de la música de sus raíces con reggae, R&B y soul.

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Una nueva edición en Pichilemu

Surfestival cumple 20 años de historia y mantiene como parte de su identidad la relación entre música, surf y naturaleza. El encuentro también incorpora entre sus objetivos el cuidado del medio ambiente, la protección del borde costero y la conexión con el mar.

La edición 2027 se realizará el sábado 13 de febrero en el Condominio Pancora, cerca de Punta de Lobos, Pichilemu.

Las entradas se encuentran disponibles a través del sistema Ticketplus.