HORÓSCOPO DEL VIERNES 2 DE OCTUBRE

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Mantendrás una actividad inusual durante todo el día, tratando de resolver los asuntos laborales que te quedan pendientes de cara al fin de semana. Harás bien, porque te saldrán planes que te serán muy difíciles rechazar.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Conflictos familiares de baja escala pueden acabar afectándote al final de la jornada. Deberás cargarte de paciencia y escuchar atentamente, porque de tu mediación dependerá que todo vuelva a la normalidad. Saldrás bien del apuro.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

El cansancio de la semana te llevará hoy a problemas de comunicación con la gente que te rodea. Si no te apetece nada más que descansar, hazlo, que mañana será otro día y todo el mundo entenderá tu elección.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

El alejamiento del estrés parece garantizado a estas alturas del mes, y la buena salud te acompañará si continúas con los cuidados respecto a la alimentación y el ejercicio a los que acostumbras.

LEO (23 julio – 22 agosto).

No es recomendable intentar ponerse en buena forma en un par de días, aunque siempre es buen momento para concienciarse y adquirir un ritmo regular de actividad física. Siempre puedes asesorarte con algún amigo que tenga experiencia.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Si has conseguido llegar a responsabilidades superiores en tu empleo, deberás buscar puntos de acercamiento con tus compañeros, sobre todo con quienes están debajo en la escala, que al fin y al cabo serán quienes te saquen buena parte del trabajo adelante.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

A tu alrededor se producen cambios que otras personas aprovechan para mejorar en su situación, laboral o de negocios, y en ocasiones te vence la pereza para dedicar un pequeño esfuerzo cada día y subirte al carro. Luego no te quejes.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Piensas que con hacerte imprescindible en tu trabajo todo está ganado. Puede que tengas razón pero, por si acaso, canaliza tus recursos profesionales y tu energía en una dirección que no deje tus defensas tan al descubierto.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Te encontrarás alguna que otra dificultad en el trabajo que te va a hacer pensar en tu capacidad para el mismo. Necesitarás llegar a casa y que tu pareja te ponga un poco de bálsamo en tu orgullo para calmarlo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Si estás buscando trabajo debes centrar bien las bases de lo que quieres y estudiar debidamente las ofertas. Tu estado de ánimo es muy bueno y te apetecerá emprender muchos proyectos; cuidado con dejar todo a medias.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Alguien cercano te hará ver que no debes apoyarte tanto en los demás a la hora de tomar decisiones. Reflexiona sobre la confianza que tienes en ti mismo; no te vendría mal dar también un repaso en la imagen que transmites a los demás comparada con lo que realmente tú sientes.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Aunque tu mundo laboral está un poco revuelto, el amor aportará positividad y buenas energías. Tomarás conciencia de los objetivos válidos y surgirán nuevas metas que antes creías inalcanzables. Buen momento físico y emocional; si te pones a dieta lo agradecerás siempre.