La lluvia no empañó el colorido desfile de la Batalla de Rancagua

Fotos: Marco Lara/Nico Carrasco/Héctor Vargas

Ni la sorpresiva lluvia que cayó sobre Rancagua logró empañar el espíritu patriótico y el colorido del desfile cívico-militar con el que este jueves se conmemoraron los 212 años de la Batalla de Rancagua, una de las efemérides más importantes de la historia de Chile.

Por segundo año consecutivo, la tradicional parada se trasladó hasta la Avenida Grecia, vía que se convirtió en el epicentro de la celebración, y que desde temprano congregó a cientos de familias, delegaciones escolares, organizaciones sociales y vecinos que llegaron a presenciar el paso de las tropas.

La jornada, marcada por el cielo amenazante y lluvia intermitente, no impidió el impecable paso de las Fuerzas Armadas y de Orden, Bomberos, establecimientos educacionales y clubes de huasos, quienes con gallardía y entusiasmo rindieron homenaje a los héroes de 1814.

El acto contó con la presencia de autoridades nacionales, regionales, comunales y militares, quienes destacaron el valor histórico de la gesta de O’Higgins y el compromiso de mantener viva la memoria en un escenario más amplio y accesible como la Avenida Grecia.

Pese al agua, el público se mantuvo hasta el final, aplaudiendo cada escuadra y confirmando que la lluvia no fue impedimento para celebrar con orgullo los 212 años de la Batalla de Rancagua.

El acto contó con la presencia del Ministro de la Defensa, Fernando Barros Tocornal; el Subsecretario de las Fuerzas Armadas, Christian Bolívar Romero; el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Sebastián Figueroa Melo; la delegada presidencial de O´Higgins, Susana Pinto; el alcalde Raimundo Agliati, entre otras autoridades regionales y comunales.

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Luego de la autorización formal de dar inicio al desfile ceremonial, por parte del titular de las FFAA, diversas agrupaciones culturales de la región, miembros de las Fuerzas Armadas y policiales dieron a los presentes una demostración del tradicional baile de cueca.

El público rancagüino que se mantuvo firme a pesar de la pertinaz lluvia, vio desfilar a los representantes de las fuerzas armadas, acompañados de los cadetes de las Escuelas Militares, para dar inicio al desfile.

La Banda de Guerra de la Escuela Naval Arturo Pratt fue la encargada de dar inicio a la parada militar, seguido de la Escuela de Aviación Manuel Álvaro Prado, junto a la Banda de Guerra Instrumental; Banda de Guerra Instrumental de la Escuela de Carabineros de Chile Capitán Carlos Ibáñez del Campo y la Banda de Guerra e Instrumental de Gendarmería de Chile General Manuel Burnes Prieto.

Durante toda la tarde, también desfilaron la Banda de Organizaciones Sociales “Todos los Tiempos Sixto Méndez Parada de Graneros, Cuerpo de Bomberos d Rancagua, Guías Scout de Chile, Agrupación Guerra del Pacífico, Club Amigos de la Cueca de Rancagua, Escuela de Párvulos Los Pollitos de Machalí, Federación de Rodeo Chileno, Banda de Guerra de la escuela de Suboficiales del Ejército de Chile, la Brigada Élite del Ejército y de la Escuela de Entrenamiento de Caninos de Carabineros.

Lo que más sorprendió de este acto histórico, fue el desfile de las instituciones educativas, que, a pesar de las precipitaciones, decidieron seguir su paso, lo que generó el aplauso y ovación de las autoridades y del público presente.

Ministro de Defensa llamó a aprender de la historia y trabajar unidos

El ministro Fernando Barros Tocornal, en su encuentro con los medios de comunicación de la región, destacó el desarrollo del desfile y la participación de estudiantes, instituciones y las Fuerzas Armadas, pero centró su mensaje en la enseñanza que deja la Batalla de Rancagua para el Chile actual.

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El secretario de Estado sostuvo que, Rancagua no debe ser recordada únicamente como una derrota, sino como un episodio histórico que mostró las consecuencias de la división entre los propios chilenos.

“Cuando Chile estuvo dividido, cuando no nos encontramos entre los chilenos, no pudimos sortear las dificultades que se presentaban”, señaló.

En esa línea, Barros afirmó que la posterior reorganización y unidad permitieron continuar el proceso que finalmente condujo a la Independencia, planteando que esa experiencia histórica constituye una enseñanza para el presente.

“Chile tiene muchas necesidades, tiene problemas en distintas áreas y la única forma de que lo logremos sortear es trabajando todos juntos”, manifestó, agregando que la historia de Rancagua y de figuras como O’Higgins y Carrera debe servir como referencia para enfrentar los desafíos actuales.

El ministro enfatizó finalmente que existen necesidades sociales que requieren del esfuerzo conjunto de todos los sectores, subrayando que “Chile no puede esperar, las personas no pueden esperar, hay gente que no lo pasa bien y depende del esfuerzo que hagamos entre todo el mundo, políticos, gobierno, civilidad, para sacar adelante al país”, afirmó.

Delegada Presidencial valoró participación pese a la lluvia

La delegada presidencial de O’Higgins, Susana Pinto, calificó como exitoso el desfile conmemorativo y destacó especialmente la participación de los estudiantes, quienes decidieron continuar con la actividad pese a las condiciones climáticas.

Pinto valoró la coordinación desarrollada previamente con el municipio y el Ejército, además de agradecer la presencia del ministro de Defensa y de los subsecretarios de las Fuerzas Armadas y de Desarrollo Regional.

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La autoridad regional destacó que se trató de una jornada especialmente significativa para la comunidad, al conmemorarse el aniversario 212 de la Batalla de Rancagua.

Alcalde destacó compromiso de estudiantes y comunidad

Por su parte, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó la presencia de las autoridades nacionales y señaló que la conmemoración de la Batalla de Rancagua constituye uno de los momentos más importantes del calendario de la ciudad.

El jefe comunal puso especial énfasis en la participación de los colegios y estudiantes, quienes decidieron mantenerse en el desfile pese a la lluvia que se registró durante parte de la jornada.

“Quiero destacar en especial a los colegios, a los escolares, estudiantes, que, a pesar de todo, que estuvimos con ellos, dando la posibilidad libre quizás de no continuar, quisieron estar ahí”, señaló Agliati.

El alcalde agregó que esta actitud reflejó, a su juicio, el compromiso de los jóvenes con la ciudad y la conmemoración histórica. “El patriotismo más fuerte que nunca, el compromiso y el amor por Rancagua, estuvo presente y de verdad que fue un orgullo”, manifestó.

Finalmente, agradeció la participación de las Fuerzas Armadas, las autoridades presentes, las organizaciones sociales y los establecimientos educacionales de Rancagua y de otras comunas que se sumaron a la ceremonia.