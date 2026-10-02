Más de 120 funcionarios de Gendarmería fortalecieron sus competencias en armamento y traslados de alto riesgo

Más de 120 funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Chile, que se desempeñan en distintas áreas de las unidades penales de la Región de O’Higgins, participaron en un proceso de capacitación destinado a reforzar y actualizar sus conocimientos en materias de armamento fiscal, uso de la fuerza y traslados de alto riesgo.

Las jornadas, desarrolladas entre el 22 y el 29 de septiembre en distintas unidades de la región, fueron organizadas por la Dirección Regional de Gendarmería y tuvieron como propósito fortalecer las competencias del personal penitenciario para el adecuado desarrollo de sus funciones, bajo criterios de seguridad, responsabilidad y apego a la normativa vigente.

En una primera etapa, los funcionarios fueron instruidos en materias relacionadas con armas de fuego fiscales, abordando aspectos de la normativa vigente sobre control de armas y elementos similares.

Asimismo, la capacitación contempló contenidos asociados al Reglamento Complementario de la Ley de Control de Armas, medidas de seguridad para el uso de armamento, conocimiento de los distintos tipos de funcionamiento, manipulación segura y mantenimiento.

Como parte de este proceso, el personal también recibió instrucción práctica sobre el desarme y arme de las armas a nivel usuario, orientada a labores de mantenimiento correspondientes al primer escalón preventivo y segundo escalón conservativo, incluyendo procedimientos de limpieza y lubricación de los distintos armamentos fiscales utilizados actualmente por la institución.

Otro de los principales componentes de las jornadas estuvo relacionado con los traslados de alto riesgo. En esta instancia, la totalidad de los funcionarios participantes recibió instrucción teórica y práctica por parte de personal operativo de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) de Rancagua.

En este ámbito se abordaron procedimientos vinculados al uso de la fuerza al interior de los establecimientos penitenciarios del sistema cerrado y unidades especiales, entregando herramientas para una adecuada actuación frente a situaciones que requieren elevados niveles de preparación, coordinación y seguridad.

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La actividad fue organizada por la Dirección Regional y estuvo a cargo del cabo primero Jonathan Ávila Moya. En el proceso participaron los instructores de la USEP, cabo primero John Hernández San Martín y cabo segundo Felipe Saavedra Rojas, quienes estuvieron a cargo de las materias relacionadas con traslados de alto riesgo y uso de la fuerza.

Asimismo, participó el armero artificiero, cabo Ignacio Cáceres, responsable de las materias técnicas relacionadas con armamento fiscal, su manipulación y mantenimiento.

La directora regional de Gendarmería de Chile, coronel Maryorieht Castilla Venegas, destacó la importancia de este tipo de instancias para mantener al personal preparado frente a los desafíos propios de la función penitenciaria.

“Es fundamental reforzar y actualizar permanentemente los conocimientos de nuestros funcionarios, especialmente en materias que requieren altos estándares de seguridad y preparación. La capacitación nos permite contar con un personal mejor preparado para enfrentar los distintos procedimientos y desarrollar sus funciones de manera responsable y profesional”.