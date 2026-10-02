Operativos de captura de prófugos de la justicia dejan a 84 personas detenidas en la región

Ochenta y cuatro personas fueron detenidas en la Región de O’Higgins en el marco de un operativo Nacional de Búsqueda de prófugos de la Justicia desarrollado por Carabineros entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2026.

El Jefe Zona O’Higgins, General Guillermo Bohle Guichacoi, destacó el trabajo de análisis criminal e inteligencia de los organismos especializados de la Zona O’Higgins, SEBV, OS-9 y SIP de todas las Unidades territoriales de la Región, para alcanzar este resultado. De acuerdo con el balance regional, el 57% de los detenidos, es decir, 48 sujetos, registran reincidencia delictual.

Respecto de las características de las personas detenidas, 66 corresponden a hombres y 18 a mujeres. En materia etaria, el 100 % de los detenidos son mayores de edad. En cuanto a nacionalidad, 75 detenidos son de nacionalidad chilena, mientras que se registran 9 personas de nacionalidad extranjera.

Según la información, los detenidos están asociados a diferentes delitos, como infracción a la Ley 20.000, receptación, porte de arma cortante, robos, amenazas, entre otros.

Se informó que el operativo es parte del trabajo policial orientado a la ubicación y detención de personas requeridas por los tribunales y a la persecución de delitos.