Cobreloa va en busca del triunfo ante Deportes Temuco para mantenerse en la cima

Deportes Temuco y Cobreloa se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 16 del campeonato 2026, a partir de las 17:30 horas en el estadio Germán Becker.
Así llegan Deportes Temuco y Cobreloa
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Deportes Temuco en partidos del campeonato 2026
Deportes Temuco terminó con un empate en 1 frente a Unión Española en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y perdió en 2 oportunidades. Recibió 6 goles y sumó 8 a favor.
Últimos resultados de Cobreloa en partidos del campeonato 2026
Cobreloa venció 1-0 a Santiago Wanderers en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 5 goles en el arco rival y 5 en su portería.
En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 23 de febrero, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Cobreloa sacó un triunfo, con un marcador 3 a 1.
El anfitrión está en el décimo primer puesto con 32 puntos (8 PG – 8 PE – 9 PP), mientras que la visita acumula 45 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (12 PG – 9 PE – 4 PP).
El encuentro será supervisado por Mario Salvo Sepúlveda, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cobreloa
|45
|25
|12
|9
|4
|16
|2
|Santiago Wanderers
|44
|25
|12
|8
|5
|14
|3
|San Luis
|44
|25
|12
|8
|5
|10
|4
|Magallanes
|40
|25
|11
|7
|7
|3
|11
|Deportes Temuco
|32
|25
|8
|8
|9
|5
Fechas y rivales de Deportes Temuco en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 27: vs Dep. Santa Cruz: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs U. San Felipe: 18 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs San Marcos: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Curicó Unido: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Cobreloa en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 27: vs D. Copiapó: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Recoleta: 17 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Rangers: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs D. Puerto Montt: Fecha y horario a confirmar
Horario Deportes Temuco y Cobreloa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
- Colombia y Perú: 15:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
- Venezuela: 16:30 horas
El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.