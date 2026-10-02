Cobreloa va en busca del triunfo ante Deportes Temuco para mantenerse en la cima

Deportes Temuco y Cobreloa se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 16 del campeonato 2026, a partir de las 17:30 horas en el estadio Germán Becker.

Así llegan Deportes Temuco y Cobreloa

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Deportes Temuco en partidos del campeonato 2026

Deportes Temuco terminó con un empate en 1 frente a Unión Española en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y perdió en 2 oportunidades. Recibió 6 goles y sumó 8 a favor.

Últimos resultados de Cobreloa en partidos del campeonato 2026

Cobreloa venció 1-0 a Santiago Wanderers en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 5 goles en el arco rival y 5 en su portería.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 23 de febrero, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Cobreloa sacó un triunfo, con un marcador 3 a 1.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 32 puntos (8 PG – 8 PE – 9 PP), mientras que la visita acumula 45 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (12 PG – 9 PE – 4 PP).

El encuentro será supervisado por Mario Salvo Sepúlveda, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobreloa 45 25 12 9 4 16 2 Santiago Wanderers 44 25 12 8 5 14 3 San Luis 44 25 12 8 5 10 4 Magallanes 40 25 11 7 7 3 11 Deportes Temuco 32 25 8 8 9 5

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Fechas y rivales de Deportes Temuco en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 27: vs Dep. Santa Cruz: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs U. San Felipe: 18 de octubre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 29: vs San Marcos: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Curicó Unido: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Cobreloa en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 27: vs D. Copiapó: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Recoleta: 17 de octubre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Rangers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs D. Puerto Montt: Fecha y horario a confirmar

Horario Deportes Temuco y Cobreloa, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas

Colombia y Perú: 15:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

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