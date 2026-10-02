Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Se enfrentan U. Concepción y Huachipato por la fecha 23

En la previa de U. Concepción vs Huachipato, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para hoy desde las 20:00 horas en el estadio Municipal Ester Roa Rebolledo. El árbitro designado será Mathí­as Riquelme Sepúlveda.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

En el estadio Municipal Ester Roa Rebolledo, U. Concepción espera por Huachipato desde las 20:00 horas, para disputar el encuentro correspondiente por la fecha 23 del campeonato chileno.

Así llegan U. Concepción y Huachipato

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de U. Concepción en partidos del campeonato chileno

U. Concepción fue derrotado en el Municipal de La Cisterna frente a Palestino por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 3. Le convirtieron 9 goles y tiene 4 a favor.

Últimos resultados de Huachipato en partidos del campeonato chileno

El anterior partido jugado por Huachipato acabó en empate por 0-0 ante Colo Colo. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 derrotas y 1 empate. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 12 tantos.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Huachipato se quedó con la victoria por 5 a 1.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 22 puntos (6 PG – 4 PE – 12 PP), mientras que la visita acumula 28 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (8 PG – 4 PE – 10 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Mathí­as Riquelme Sepúlveda.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 54 23 17 3 3 26
2 U. Católica 42 23 13 3 7 17
3 Universidad de Chile 42 23 12 6 5 16
12 Huachipato 28 22 8 4 10 -9
15 U. Concepción 22 22 6 4 12 -20

Anuncios
Fechas y rivales de U. Concepción en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 24: vs Cobresal: 10 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Deportes Limache: 25 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Huachipato en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 24: vs O'Higgins: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Audax Italiano: 23 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
Horario U. Concepción y Huachipato, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
São Paulo y Santos juegan el clásico San-Sao este viernes
1 minuto hace
Instituto visita a Independiente por la fecha 11
6 minutos hace
Platense gana y llega a Semifinal
7 horas hace
São Paulo y Santos juegan el clásico San-Sao este viernes
1 minuto hace
Instituto visita a Independiente por la fecha 11
6 minutos hace
Anuncios
horoscopo
HORÓSCOPO DEL VIERNES 2 DE OCTUBRE
CAMPEONES 2
Pareja machalina se coronan Campeones Nacionales de Cueca del Adulto Mayor 2026
Anuncios
robo cables
Para evitar fiscalización en Rancagua, hombre abandonó auto
Cuatro carabineros de O’Higgins fueron detenidos durante investigación por falsificación de instrumentos públicos
Carabineros detuvo a dos hombres tras robo de especies desde camión de CCU en Mostazal
MISA 1
Misa previa a la Batalla de Rancagua reúne a feligreses de la capital regional
Fondos TE Participa
Tinguiririca Energía anuncia a los ganadores de la 20° edición del Fondo Tinguiririca Participa 2026
Anuncios
1 marchigue....
Ataques de perros al ganado preocupan a crianceros de Marchigüe
NOTA 3.1
Olivar refuerza coordinación entre Seguridad Pública Municipal y Carabineros
NOTA 1.1
Salud Municipal de Olivar incorpora dos nuevos vehículos para reforzar visitas domiciliarias
Presidencialismo en Chile: 200 años de tradición republicana
798207_0
U. San Felipe vs Deportes Iquique: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del campeonato 2026
Cuatro carabineros de O’Higgins fueron detenidos durante investigación por falsificación de instrumentos públicos
Cuatro carabineros de O’Higgins fueron detenidos en investigación ligada a vehículos robados
Anuncios
798206_0
Por la fecha 16, Dep. Santa Cruz recibirá a San Marcos
PANORAMAS 9
Panoramas: ¿Qué hacer en la región este fin de semana?
798208_0
Cobreloa va en busca del triunfo ante Deportes Temuco para mantenerse en la cima
798213_0
Santiago Wanderers busca subir a la cima del torneo
Anuncios
conce ohiggins 1
O’Higgins silencia a Deportes Concepción con un gol de Castillo en el último suspiro
798637_2
O’Higgins ganó 1-0 con gol agónico y se llevó el duelo de ida
vuelo
Netanyahu afirma que piloto de Flydubai intentó estrellar avión tras apuñalar a su compañero
incendio torre
La Policía británica señala a 20 entidades y más de 50 personas por el incendio de la Torre Grenfell de 2017
Donald Trump durante un anuncio sobre política comercial de Estados Unidos, en el contexto de la aplicación de nuevos aranceles a productos importados.
Trump anuncia inversión surcoreana de hasta US$200 mil millones en infraestructura energética de EEUU
WhatsApp Image 2026-09-30 at 21.26.16
Presidente anuncia aumento del 1,5% en el presupuesto 2007 pero omite recorte a las regiones
Deportes Concepción vs O'Higgins
Deportes Concepción vs O’Higgins EN VIVO, Copa Chile 2026 cuartos de final ida: relato MINUTO A MINUTO
798280_2
Con gol agónico, San Luis logró la victoria por 1 a 0 ante U. San Felipe