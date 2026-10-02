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Por la fecha 16 se enfrentarán D. Antofagasta y Rangers

Todos los detalles de la previa del partido entre D. Antofagasta y Rangers, que se jugará el domingo 4 de octubre desde las 12:30 horas en el estadio Bicentenario Calvo y Bascuñan. Dirige Cristián Garay Reyes.

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Rangers y D. Antofagasta se enfrentarán en el estadio Bicentenario Calvo y Bascuñan el próximo domingo 4 de octubre desde las 12:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 16 del campeonato 2026.

Así llegan D. Antofagasta y Rangers

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de D. Antofagasta en partidos del campeonato 2026

D. Antofagasta viene de caer por 1 a 2 frente a San Luis. Ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 5 goles en contra y con 9 en el arco contrario.

Últimos resultados de Rangers en partidos del campeonato 2026

Rangers perdió ante Deportes Iquique por 1 a 2. Pese a que cayó en el último partido de la temporada actual, quiere mantener la ventaja obtenida por las victorias obtenidas en las jornadas anteriores. Marcó 7 goles y recibió 4 en su arco durante esos encuentros.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 22 de febrero, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y D. Antofagasta se llevó la victoria por 0 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 38 puntos (10 PG – 8 PE – 7 PP), mientras que la visita sumó 18 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (4 PG – 6 PE – 15 PP).

Cristián Garay Reyes fue designado para controlar el partido.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 45 25 12 9 4 16
2 Santiago Wanderers 44 25 12 8 5 14
3 San Luis 44 25 12 8 5 10
5 D. Antofagasta 38 25 10 8 7 16
16 Rangers 18 25 4 6 15 -17

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Fechas y rivales de D. Antofagasta en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 27: vs San Marcos: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Dep. Santa Cruz: 18 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Curicó Unido: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Magallanes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Rangers en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 27: vs U. San Felipe: 12 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Santiago Wanderers: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Cobreloa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Dep. Santa Cruz: Fecha y horario a confirmar
Horario D. Antofagasta y Rangers, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela: 11:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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