Magallanes recibirá a Curicó Unido por la fecha 16

Magallanes y Curicó Unido se medirán mañana a las 12:30 horas. El encuentro corresponde a la fecha 16 del campeonato 2026 y se disputará en el Estadio Municipal Luis Navarro Avilés.
Así llegan Magallanes y Curicó Unido
Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a San Marcos.
Últimos resultados de Magallanes en partidos del campeonato 2026
Magallanes derrotó por 2 a 0 a D. Puerto Montt en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 3 goles y ha convertido 5.
Últimos resultados de Curicó Unido en partidos del campeonato 2026
Curicó Unido viene de caer en su estadio ante San Marcos por 0 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que pudo anotar 4 goles en el arco rival y le han encajado 6 tantos.
En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 1 oportunidad y terminaron igualados 4 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 23 de febrero, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Magallanes resultó vencedor por 1 a 2.
El local está en el cuarto puesto con 40 puntos (11 PG – 7 PE – 7 PP), mientras que el visitante llegó a 27 unidades y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (6 PG – 9 PE – 10 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Víctor Abarzúa Espinoza.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cobreloa
|45
|25
|12
|9
|4
|16
|2
|Santiago Wanderers
|44
|25
|12
|8
|5
|14
|3
|San Luis
|44
|25
|12
|8
|5
|10
|4
|Magallanes
|40
|25
|11
|7
|7
|3
|13
|Curicó Unido
|27
|25
|6
|9
|10
|-16
Fechas y rivales de Magallanes en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 27: vs Recoleta: 10 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs San Luis: 17 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Deportes Iquique: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs D. Antofagasta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Curicó Unido en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 27: vs Santiago Wanderers: 10 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Deportes Iquique: 17 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs D. Antofagasta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Deportes Temuco: Fecha y horario a confirmar
Horario Magallanes y Curicó Unido, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
- Colombia y Perú: 10:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
- Venezuela: 11:30 horas
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