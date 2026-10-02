Tribunal Supremo de Israel revoca veto a partidos árabes

El Tribunal Supremo de Israel revocó este viernes la decisión de la Comisión Electoral Central que había impedido la participación de dos de las principales listas árabes en las elecciones parlamentarias previstas para el próximo 27 de octubre.

La resolución fue adoptada por unanimidad y afecta a la Lista Árabe Unida (Ra’am), encabezada por Mansour Abbas, y a la Lista Conjunta, liderada por Yousef Jabareen.

La Comisión Electoral Central había aprobado el pasado 23 de septiembre la exclusión de estas formaciones, junto con las candidaturas del diputado Ofer Cassif y del presidente del partido Balad, Sami Abu Shehadeh. Las decisiones fueron posteriormente apeladas ante el Tribunal Supremo.

En el caso de Cassif, diputado de Hadash, el tribunal resolvió por siete votos contra dos permitir su participación en los comicios. Su candidatura había sido cuestionada a raíz de declaraciones y actuaciones consideradas contrarias a la definición de Israel como un Estado judío y democrático.

Los jueces cuestionaron algunas de sus declaraciones, pero la mayoría determinó que los antecedentes presentados no alcanzaban el nivel de evidencia exigido por la legislación para impedir su candidatura.

Distinta fue la situación de Sami Abu Shehadeh. El presidente del Tribunal Supremo, Isaac Amit, comunicó durante la audiencia que existía una mayoría de jueces favorable a mantener su inhabilitación. Ante esta situación, el dirigente decidió retirar su candidatura, por lo que el tribunal no emitió un fallo definitivo sobre su caso.

El grupo de abogados Adalah, que representó a los partidos y candidatos ante el tribunal, valoró las decisiones sobre las listas árabes y Cassif, y sostuvo que las solicitudes de inhabilitación se basaban en antecedentes antiguos, irrelevantes o distorsionados.

La organización afirmó que las pruebas presentadas no alcanzaban el umbral requerido por la legislación israelí para impedir la participación electoral y cuestionó especialmente el procedimiento seguido contra Abu Shehadeh.

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Con la resolución, Ra’am y la Lista Conjunta podrán participar en las elecciones para la Knesset, el Parlamento israelí, previstas para el 27 de octubre. Cassif también podrá presentarse a la reelección, mientras Abu Shehadeh quedó fuera de la contienda tras retirar su candidatura.