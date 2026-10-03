Alergias de primavera: síntomas, señales de alerta y cómo reducir la exposición al polen

Con la llegada de la primavera aumenta la presencia de polen en el ambiente, un factor que puede intensificar las molestias en las personas que padecen alergias respiratorias u oculares.

En Chile, cerca de cinco millones de personas presentan este tipo de alergias. Entre sus manifestaciones más habituales se encuentran los estornudos, la congestión nasal, la secreción acuosa, la picazón de garganta y la irritación de los ojos.

La polinización de distintas especies también marca los períodos de mayor exposición. Árboles como el plátano oriental, álamo, aromo y nogal concentran este proceso principalmente entre fines de agosto y octubre, mientras que en pastos y malezas puede extenderse durante los meses siguientes.

¿Cuándo una alergia requiere mayor atención?

Además de los síntomas habituales, algunas personas pueden presentar sensación de pecho apretado, sibilancias e incluso asma alérgica.

El director médico del Hospital Clínico de Mutual de Seguridad, doctor Rafael Borgoño, explica que es importante observar no solo la aparición de los síntomas, sino también su frecuencia e intensidad.

“La mayoría de las personas identifica rápidamente los síntomas típicos de una alergia, pero es importante observar su frecuencia e intensidad. Cuando las molestias son persistentes, afectan las actividades diarias o aparecen dificultades respiratorias, es recomendable consultar y evaluar adecuadamente cada caso”, señala.

Recomendaciones para disminuir la exposición al polen

Mutual de Seguridad entrega una serie de medidas que pueden ayudar a reducir el contacto con los principales alérgenos durante esta época:

Planificar las actividades al aire libre: reducir la exposición durante las mañanas y en días con viento, cuando la concentración de polen puede ser mayor.

reducir la exposición durante las mañanas y en días con viento, cuando la concentración de polen puede ser mayor. Ventilar por períodos acotados: evitar mantener puertas y ventanas abiertas durante tiempos prolongados.

evitar mantener puertas y ventanas abiertas durante tiempos prolongados. Cambiarse de ropa al regresar al hogar: lavar la piel y el cabello también puede ayudar a remover partículas adheridas.

lavar la piel y el cabello también puede ayudar a remover partículas adheridas. Evitar secar la ropa al aire libre: especialmente durante los períodos de mayor polinización.

especialmente durante los períodos de mayor polinización. Tener precaución con la jardinería: se recomienda evitar labores como cortar el pasto durante los períodos de mayor presencia de polen.

se recomienda evitar labores como cortar el pasto durante los períodos de mayor presencia de polen. Usar recirculación de aire en el automóvil: esta medida puede disminuir el ingreso de partículas desde el exterior.

esta medida puede disminuir el ingreso de partículas desde el exterior. Proteger los ojos: quienes presentan molestias oculares pueden utilizar anteojos para reducir el contacto con agentes ambientales.

Las recomendaciones apuntan principalmente a disminuir la exposición a los alérgenos. En caso de síntomas persistentes, intensos o acompañados de dificultades respiratorias, se recomienda buscar evaluación médica.