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¿De dónde vienen los estudiantes que llegan a la Educación Superior en O’Higgins?

La matrícula total en la región mantiene una evolución positiva y también cambia la composición de sus estudiantes según el establecimiento de origen. La Educación Media Humanista-Científica concentra la mayor participación, mientras crece el aporte de los colegios particulares subvencionados.

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Por Manuel Olmos Muñoz

Rector del IP-CFT Santo Tomás, sede Rancagua

Aunque la matrícula de estudiantes nuevos disminuyó en 2026, el número total de estudiantes mantiene una evolución positiva. Esta diferencia puede explicarse, entre otros factores, por los mejores niveles de retención alcanzados por las instituciones de educación superior y por el desarrollo curricular de carreras implementadas en los últimos años, que progresivamente han incorporado nuevas cohortes de estudiantes.

En este contexto, los gráficos muestran que, junto con el crecimiento de la matrícula total de educación superior en la Región de O’Higgins, también se han producido cambios en la composición de los estudiantes según el tipo de establecimiento educacional de origen.

Al analizar la procedencia por tipo de enseñanza, la Educación Media Humanista-Científica (HC) mantiene durante todo el período la mayor participación dentro de la matrícula regional. De hecho, su peso relativo aumenta, pasando de representar aproximadamente un 58% en 2018 a un 61% en 2026.

Al observar el tipo de sostenedor de los establecimientos de origen, se aprecia que los establecimientos municipales/SLEP continúan constituyendo una fuente relevante de estudiantes para la educación superior regional. No obstante, uno de los cambios más significativos del período corresponde a los establecimientos particulares subvencionados, cuya participación aumenta progresivamente, especialmente durante los últimos años.

En contraste, los estudiantes provenientes de establecimientos particulares pagados mantienen una participación considerablemente menor y relativamente estable. Este comportamiento podría ser consistente con una mayor propensión de este segmento a optar por instituciones de educación superior ubicadas fuera de la Región, aunque los gráficos por sí solos no permiten establecer esta relación de manera concluyente.

Considerados en conjunto, ambos gráficos permiten identificar una característica relevante de la educación superior regional: el crecimiento de la matrícula total continúa sustentándose principalmente en estudiantes provenientes de la Educación Media Humanista-Científica y de establecimientos municipales/SLEP y particulares subvencionados. Al mismo tiempo, la evolución de las distintas categorías demuestra que este crecimiento no se distribuye de manera homogénea, sino que está acompañado por cambios graduales en la composición de los estudiantes que acceden a la educación superior en O’Higgins.

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