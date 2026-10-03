Diócesis de Rancagua continúa encuentros para presentar nuevo libro de catequesis

Como parte del proceso de socialización del nuevo libro de catequesis de la Diócesis de Rancagua, durante las próximas semanas se realizarán nuevos encuentros con catequistas de distintos decanatos.

Las jornadas buscan dar a conocer con mayor profundidad la propuesta, resolver inquietudes y preparar a quienes acompañan directamente a niños y familias para la futura implementación del material.

El primer encuentro se realizará este domingo 4 de octubre, en el decanato Santa Rosa, específicamente en Pelequén, entre las 15:00 y las 18:30 horas. La jornada contará con la participación del diácono Carlos Martínez y del vicario pastoral, padre Felipe Pardo, quienes presentarán los principales aspectos del nuevo libro y sus fundamentos pastorales y metodológicos.

Posteriormente, el sábado 10 de octubre, será el turno del decanato Purísima. El encuentro se desarrollará entre las 15:00 y las 19:00 horas y contará con los mismos expositores.

En tanto, el viernes 6 de noviembre, a las 19:00 horas, se realizará la jornada correspondiente al decanato Cardenal Caro, bajo una modalidad híbrida. En esta oportunidad, el diácono Carlos Martínez y el padre Felipe Pardo estarán presencialmente en la parroquia de Placilla, desde donde se conectarán vía Zoom con catequistas de las distintas parroquias del decanato.

Estas actividades forman parte del proceso que durante 2026 busca dar a conocer y preparar a las comunidades para la incorporación del nuevo libro, cuya implementación está prevista para 2027.

La propuesta busca contar con un material común para la catequesis diocesana, favoreciendo la unidad pastoral y, al mismo tiempo, una experiencia formativa cercana, dialogante y vinculada con la realidad de los niños y sus familias.