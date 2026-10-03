Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Diócesis de Rancagua continúa encuentros para presentar nuevo libro de catequesis

Catequistas de los decanatos de Santa Rosa, Purísima y Cardenal Caro participarán durante octubre y noviembre en jornadas destinadas a conocer la nueva propuesta catequética, sus objetivos y la metodología que sustenta el material.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Como parte del proceso de socialización del nuevo libro de catequesis de la Diócesis de Rancagua, durante las próximas semanas se realizarán nuevos encuentros con catequistas de distintos decanatos.

Las jornadas buscan dar a conocer con mayor profundidad la propuesta, resolver inquietudes y preparar a quienes acompañan directamente a niños y familias para la futura implementación del material.

El primer encuentro se realizará este domingo 4 de octubre, en el decanato Santa Rosa, específicamente en Pelequén, entre las 15:00 y las 18:30 horas. La jornada contará con la participación del diácono Carlos Martínez y del vicario pastoral, padre Felipe Pardo, quienes presentarán los principales aspectos del nuevo libro y sus fundamentos pastorales y metodológicos.

Posteriormente, el sábado 10 de octubre, será el turno del decanato Purísima. El encuentro se desarrollará entre las 15:00 y las 19:00 horas y contará con los mismos expositores.

En tanto, el viernes 6 de noviembre, a las 19:00 horas, se realizará la jornada correspondiente al decanato Cardenal Caro, bajo una modalidad híbrida. En esta oportunidad, el diácono Carlos Martínez y el padre Felipe Pardo estarán presencialmente en la parroquia de Placilla, desde donde se conectarán vía Zoom con catequistas de las distintas parroquias del decanato.

Estas actividades forman parte del proceso que durante 2026 busca dar a conocer y preparar a las comunidades para la incorporación del nuevo libro, cuya implementación está prevista para 2027.

La propuesta busca contar con un material común para la catequesis diocesana, favoreciendo la unidad pastoral y, al mismo tiempo, una experiencia formativa cercana, dialogante y vinculada con la realidad de los niños y sus familias.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Victoria parcial 1-0 de Atlético Tucumán sobre Barracas Central al finalizar el primer tiempo
14 minutos hace
EN VIVO: 0-0: Lanús y Newell`s se van al descanso sin goles
17 minutos hace
Defensa y Justicia liquidó con una goleada a San Lorenzo por 3 a 0
1 hora hace
EN VIVO: Victoria parcial 1-0 de Atlético Tucumán sobre Barracas Central al finalizar el primer tiempo
14 minutos hace
EN VIVO: 0-0: Lanús y Newell`s se van al descanso sin goles
17 minutos hace
Anuncios
798208_0
EN VIVO: Deportes Temuco y Cobreloa están jugando: sin goles por ahora en la fecha 16
798213_2
Recoleta logró una victoria como anfitrión por 2 a 1 frente a Santiago Wanderers
Anuncios
Falleció sacerdote trapense Jesús Díez-Caballero
totihue (3)
Tradicional celebración de la Virgen del Carmen reunió a la comunidad de Totihue
mostazal (2)
Mostazal reunió a representantes franciscanos de distintas comunidades de Chile
_MG_8599
Escolares desafiaron a la lluvia para desfilar
Anuncios
798641_0
Por la llave 4 se enfrentarán O’Higgins y D. Concepción
798207_0
U. San Felipe se enfrentará ante Deportes Iquique por la fecha 16
798211_0
Por la fecha 16 se enfrentarán D. Antofagasta y Rangers
798206_0
Por la fecha 16, Dep. Santa Cruz recibirá a San Marcos
1 gendarmeria....
Más de 120 funcionarios de Gendarmería fortalecieron sus competencias en armamento y traslados de alto riesgo
1 droga mostazal
Banda se dedicaba al microtráfico en campamento de Mostazal: cuatro detenidos y droga incautada
Anuncios