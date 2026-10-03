Falleció sacerdote trapense Jesús Díez-Caballero

Con profundo pesar, la Iglesia de Rancagua comunicó el fallecimiento del sacerdote trapense R.P. Jesús Díez-Caballero Sanz, quien partió a la Casa del Padre el 30 de septiembre de 2026, a los 78 años. La misa de exequias se realizó en el Monasterio de Miraflores (Graneros), el viernes 2 de octubre.

Nacido el 5 de diciembre de 1947, fue ordenado sacerdote el 30 de julio de 1972. Durante más de cinco décadas, dedicó su vida al servicio de Dios y de la Iglesia, viviendo con fidelidad su vocación sacerdotal y religiosa.

La Iglesia de Rancagua se une en oración por su eterno descanso y expresa su cercanía a su comunidad religiosa, familiares y seres queridos, acompañándolos con la esperanza que nace de la fe en Cristo Resucitado.

Confiamos su vida y ministerio a la misericordia de Dios, pidiendo que lo reciba en su Reino y le conceda la vida eterna.