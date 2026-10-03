Fieles se unieron a la Virgen del Carmen en el Día de la Oración por Chile

Desde distintos lugares de la Diócesis de Rancagua, las comunidades se reunieron junto a la Virgen del Carmen para pedir por Chile, sus familias y sus habitantes. Si bien hubo algunas celebraciones por decanatos, también hubo parroquias que imprimieron su propio sello a esta celebración, reflejando, a través de sus tradiciones y expresiones de fe, la riqueza de la religiosidad popular presente en la diócesis.

En Quinta de Tilcoco, la Parroquia Asunción de María vivió esta jornada en el marco del Año Jubilar de la Virgen del Carmen, con una celebración que permitió a la comunidad profundizar su espiritualidad en este tiempo especial. La jornada comenzó con el ingreso de los fieles por la Puerta Santa del templo para luego participar en la Eucaristía. Al finalizar, se bendijeron los altares y las imágenes de la Virgen del Carmen y se realizó el envío de la Virgen Peregrina, que recorrerá las familias y comunidades hasta el próximo 19 de diciembre. La iniciativa busca llevar la presencia maternal de María del Carmen a los hogares, fortaleciendo la fe y la devoción durante este año especial.

En Los Lirios, la comunidad de la Parroquia Jesús Crucificado realizó una procesión que culminó con una Eucaristía en la plaza, presidida por el párroco, monseñor Bernabé Silva. La actividad permitió a los fieles expresar públicamente su devoción a la Virgen del Carmen y compartir como comunidad este momento dedicado especialmente a Chile.

En Graneros, la celebración estuvo marcada por la participación de jóvenes vestidos de huasos, quienes se sumaron a la procesión, al homenaje a la Virgen a través del baile de cueca y a las distintas estaciones preparadas para orar. La actividad, presidida por el padre Alejandro Jorquera, integró la tradición y la religiosidad popular en una jornada que reunió a la comunidad en torno a la Virgen del Carmen, su santa patrona.

En Auquinco, la celebración se realizó en el marco de la fiesta patronal de la parroquia y tuvo un carácter especial por el centenario de la coronación de la Virgen del Carmen. El padre Juvenal Galaz explicó que, como cada año, durante todo el mes la imagen peregrina por las distintas comunidades, pero que en esta ocasión se ha querido dejar un signo permanente de esta conmemoración. “Como todos los años, durante todo el mes peregrinamos con la Virgen del Carmen por todas las comunidades. Esta vez, la imagen de la Virgen es la que va a quedar en una ermita que vamos a construir para conmemorar los 100 años de la coronación de la Virgen del Carmen”, señaló.

En Rengo, la Parroquia Santa Ana celebró esta fecha con una procesión que comenzó en la Capilla Santa Filomena de Riquelme. El recorrido pasó por el tradicional barrio El Naranjal, la Estación de EFE y la Plaza de Armas, hasta llegar a la Basílica Santa Ana, donde se celebró la Eucaristía. La celebración fue encabezada por el padre Pedro Pedraza, religioso asuncionista y párroco de Rengo.

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Quinta de Tilcoco, Los Lirios, Graneros, Auquinco y Rengo muestran solo una parte de las distintas formas en que las comunidades de la Diócesis de Rancagua vivieron el Día de la Oración por Chile. Con sus propias tradiciones y expresiones de fe, todas ellas se unieron bajo la protección de la Virgen del Carmen, en un año particularmente significativo, al conmemorarse el centenario de su coronación como Reina y Patrona de Chile.