HORÓSCOPO DEL SÁBADO 3 DE OCTUBRE

Por Ignacio Teodoro.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril).
El contacto con la naturaleza será de gran ayuda para ti en unos momentos en que puedes estar más estresado de lo normal. Las actividades al aire libre, aunque sea un simple paseo, y la buena comida te dejarán como nuevo.
TAURO (21 abril – 20 mayo).
Puede que notes más de la cuenta el cansancio, pero es normal después de unos días de mucho ajetreo. Si trabajas hoy, acabarás con mucho más cansancio de lo normal, puede que necesites algunas vitaminas para revitalizarte un poco.
GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).
Un conflicto externo, que en principio no tiene por qué afectarte, va a tocarte de pleno y va a hacer que anules todas tus actividades previstas para hoy. Te convendrá dejar las cosas muy claras para que no acabe afectando a tu estabilidad familiar.
CÁNCER (22 junio – 22 julio).
No pienses que has agotado todas las posibilidades para mejorar sus relaciones con algún amigo con el que ha tenido alguna disputa y al que no quiere perder. Procura ser más humilde y demostrarle que tu amistad es verdadera.
LEO (23 julio – 22 agosto).
La salud se resentirá en estos momentos turbulentos de los Leo. No tiene por qué ser nada grave ni irreparable, solamente una caída de ánimo en consonancia con los esfuerzos necesarios para afrontar los retos de su vida.
VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).
Los astros se ponen de tu lado cuando menos lo esperabas. Los objetivos que tenías previstos para los próximos días van viento en popa, y comprobarás que tus esfuerzos por fin dan los frutos que esperabas.
LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).
Te interesará hoy estar desconectado, al margen de los dimes y diretes de los amigos e incluso de la familia, para centrarte en lo que realmente te importa. Tu pareja va a querer ponerse en contacto contigo en varias ocasiones, pero no lo va a conseguir. Prepara una buena excusa.
ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).
Si estás libre en el amor ahora, es posible que hoy te surja un compromiso que, aunque parezca increíble por difícil, te dará unas posibilidades asombrosas para el corto plazo. Las cuestiones económicas, no obstante, se estropean.
SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).
Hoy si surgen problemas familiares no debes alarmarte, saldrás airoso de todos los conflictos, sobre todo de los de índole personal. Te sentirás muy activo en el trabajo; sacarás adelante cualquier asunto pendiente y por llegar.
CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).
Hasta ahora no has encontrado los estímulos que buscabas en el trabajo. Si tu límite ya está sobrepasado, quizá te vendría bien una conversación con alguien que pueda asesorarte. Plantea un cambio o lanza un órdago; estás imparable.
ACUARIO (22 enero – 21 febrero).
Podría asaltarte una duda moral que no te permitirá ocuparte de ninguna otra cuestión. Deberás meditarla en profundidad, porque seguramente acabe afectando a personas de tu entorno laboral o familiar.
PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).
Buen momento para expresar lo que sientes y lo que piensas a los demás. Los astros también te acompañan si en estos días vas a acudir a algún tipo de reunión multitudinaria: te moverás como pez en el agua en fiestas, banquetes, y demás citas sociales.