Hospital de Pichilemu supera el 30% de avance y proyecta su puesta en marcha para 2028

Más de un 30% de avance registra la construcción del nuevo Hospital de Pichilemu, obra que permitirá fortalecer la atención de salud para habitantes de siete comunas de la zona costera y que, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Obras Públicas, se proyecta que esté operativo durante 2028.

El avance de los trabajos fue constatado en terreno por el biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, quien recorrió las instalaciones luego del término de la etapa de obra gruesa.

El proyecto contempla una inversión de US$30,1 millones y una superficie aproximada de 12.300 metros cuadrados. El recinto está destinado a atender a más de 70 mil habitantes de Pichilemu, Navidad, Litueche, La Estrella, Marchigüe, Pichidegua y Paredones.

“Estamos en terreno viendo el avance del Hospital de Pichilemu que ya tiene más de un 30% de avance. Es un proyecto de Estado que trasciende a los gobiernos y donde nosotros como gobierno estamos trabajando con la motivación y una meta clara de que el año 2028 ya esté operativo”, señaló De Grange durante la visita.

El nuevo establecimiento contará con 27 camas, salas de cirugía ambulatoria, 33 boxes para consultas médicas y no médicas, servicio de urgencia, Unidad de Emergencia y áreas de apoyo diagnóstico y terapéutico, además de dependencias administrativas e industriales.

El proyecto considera tres niveles. Entre sus instalaciones se contemplan centrales de agua sanitaria, gases clínicos y sistema térmico, auditorio, sala cuna y oficinas administrativas; mientras que en otros niveles estarán el SAMU, farmacia, lavandería, casino y cafetería, además de los servicios de urgencia, laboratorio, imagenología, hospitalización y central de esterilización.

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Empleo durante la construcción

La obra también representa un movimiento laboral relevante para la zona. Según informó la delegada presidencial regional, Susana Pinto, actualmente cerca de 250 personas trabajan en la construcción y se espera que esa cifra llegue a unas 800 durante el período de mayor actividad de las obras.

El seremi de Obras Públicas, Carlos Astudillo, destacó que el proyecto forma parte de la Red Hospitalaria O’Higgins concesionada y sostuvo que permitirá ampliar el acceso a una atención de salud moderna para los habitantes de las siete comunas consideradas en su cobertura.

Las obras comenzaron en noviembre de 2025 y forman parte del contrato de concesión “Hospitales Red O’Higgins”, que también contempla la construcción del nuevo Hospital de Rengo.

El desafío de la conectividad

Durante la visita, el alcalde de Pichilemu, Roberto Córdova, valoró el avance del proyecto, aunque recordó una de las demandas que acompañan la construcción del nuevo recinto: mejorar sus accesos y conectividad.

La autoridad comunal señaló que el municipio había planteado la expectativa de contar con un hospital de mediana complejidad, situación que finalmente no se concretó por razones normativas, pero destacó que el nuevo establecimiento constituye una base para futuras mejoras en materia de salud.

Junto con ello, planteó la necesidad de trabajar desde ahora en los accesos al recinto para garantizar una adecuada integración con la comuna y responder a las necesidades de sus habitantes.

La actividad contó además con la participación de autoridades regionales, parlamentarios, representantes de la concesionaria, funcionarios públicos, consejeros regionales, concejales, dirigentes y vecinos de Pichilemu.