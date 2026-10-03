Mostazal reunió a representantes franciscanos de distintas comunidades de Chile

Entre el 25 y el 27 de septiembre, la Casa Alvernia de San Francisco de Mostazal acogió el XIII Encuentro de Agentes Pastorales Franciscanos, bajo el lema “Liderazgo y Misión Compartida”.

La actividad reunió a representantes de distintas presencias de la Provincia Franciscana de la Santísima Trinidad, provenientes de Arica, Iquique, Santiago, Valparaíso, Mostazal, Parral, Angol, San Pablo de Osorno y Castro, entre otras localidades.

Durante las jornadas, los participantes compartieron experiencias y abordaron distintos aspectos relacionados con la misión franciscana, entre ellos el liderazgo de coordinadores parroquiales y párrocos, el protagonismo de los jóvenes y el aporte de las comunicaciones al anuncio del Evangelio.

La instancia también permitió fortalecer los vínculos entre las distintas comunidades, mediante espacios de diálogo y fraternidad orientados a reconocer los aportes y capacidades de cada una.

El domingo 27, los participantes se trasladaron hasta el templo parroquial de Mostazal para participar en la Eucaristía junto a la comunidad local. La Misa de las 12:00 horas fue presidida por el Ministro Provincial, Fray Lino Miranda, junto a sacerdotes concelebrantes.

Durante la celebración se destacó el llamado a continuar construyendo una Iglesia al servicio de las comunidades, desde el anuncio del Evangelio y la fraternidad.

De esta manera, Mostazal se convirtió durante esos días en punto de encuentro para agentes pastorales franciscanos de distintas zonas del país, quienes regresaron a sus comunidades con nuevas experiencias y aprendizajes para continuar desarrollando una misión compartida.