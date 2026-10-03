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Mural inspirado en Rancagua empieza a adornar fachada de El Rancagüino

Desde inicios de septiembre, los artistas conocidos como “Snok” e “Ivvy” han estado pintando un mural de gran valor artístico y patrimonial.

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La fachada de El Rancagüino es totalmente reconocible por su característico tono celeste que abarca la esquina de las calles O’Carrol y Campos. Sin embargo, se ha dado pie a un proyecto que reemplazará el icónico color por un mural compuesto por diversos diseños que rescatan aspectos destacables de la flora, fauna y cultura tanto chilena como rancagüina.

A cargo de los artistas Viviana “Ivvy” Alarcón e Ignacio “Snok” Rivas, la iniciativa empezó a llevarse a cabo durante los primeros días de septiembre, pero de acuerdo con los muralistas, “ya llevamos un año planeando este proyecto”, afirmó Ignacio.

Los primeros resultados de la pieza ya son visibles, pero a ellos los precede la planeación en la cual “principalmente, fondeamos con esmalte al agua, porque es mucho más rápido hacerlo […] Marcamos primero, hacemos un diseño previo, hacemos unas líneas muy al azar, y con eso nos vamos guiando como en una transparencia”, relató Viviana.

Así, con el paso de los días, en parte de la fachada de Campos han aparecido figuras como un zorro culpeo y una mujer mapuche, ambos plasmados como parte de “una especie de línea del tiempo de lo que es Rancagua en realidad, partiendo por cuando aún no existía nada sobre la civilización, solo animales y flores y fauna”, partió explicando “Snok”.

“Ivvy” complementó detallando que esta idea continúa con “lo que ya es la modernidad […] El tema de la llegada de las personas [a Rancagua]”, así como “también nos gustaría terminarla con naturaleza, cerrar una especie de ciclo, por decirlo así”.

Aunque Rivas mencionó que “nosotros partimos hace poco en Rancagua pintando”, por lo que “solamente tenemos tres murales”, el dúo artístico conformado por una rancagüina y un painino ya cuenta con obras reconocibles en los espacios de la capital regional, como, por ejemplo, el colorido mural del Banco Estado ubicado en el Paseo Independencia, inaugurado durante el mes de junio.

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Pese a que la obra no está finalizada, los peatones rancagüinos no han pasado por alto esta transformación, por lo que Ignacio ha calificado la reacción de la gente como “súper buena” e indicó que “nosotros estamos agradecidos por eso también, porque la gente se acerca a conversarnos, a preguntarnos sobre el sentido del mural, y la verdad es que estamos felices con eso”.

De esta manera, mientras avanzan los trabajos —que se estima finalicen en los últimos días de octubre —, los artistas esperan completar una obra que además de transformar visualmente el frontis también permita recorrer, a través de sus figuras y colores, distintos elementos de la historia, la naturaleza y la identidad de Rancagua.

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