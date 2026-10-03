San Luis necesita el triunfo ante Unión Española para llegar a la cima

San Luis se enfrenta mañana ante Unión Española para disputar el partido por la fecha 16, en el estadio Bicentenario Lucio Fariña, desde las 17:30 horas.
Así llegan San Luis y Unión Española
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de San Luis en partidos del campeonato 2026
San Luis ganó por 2-1 el juego pasado ante D. Antofagasta. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 3 victorias y perdió 1 encuentro. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 8.
Últimos resultados de Unión Española en partidos del campeonato 2026
El anterior partido disputado entre Unión Española finalizó en empate por 1-1 ante Deportes Temuco. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Logró convertir 4 goles y le han marcado 5.
En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 21 de febrero, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Unión Española lo ganó por 2 a 0.
El local está en el tercer puesto y alcanzó 44 puntos (12 PG – 8 PE – 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 36 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (10 PG – 6 PE – 9 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Rodrigo Farías Molina.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cobreloa
|45
|25
|12
|9
|4
|16
|2
|Santiago Wanderers
|44
|25
|12
|8
|5
|14
|3
|San Luis
|44
|25
|12
|8
|5
|10
|4
|Magallanes
|40
|25
|11
|7
|7
|3
|8
|Unión Española
|36
|25
|10
|6
|9
|0
Fechas y rivales de San Luis en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 27: vs D. Puerto Montt: 12 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Magallanes: 17 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Recoleta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs San Marcos: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Unión Española en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 27: vs Deportes Iquique: 12 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs D. Copiapó: 19 de octubre – 19:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Santiago Wanderers: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs U. San Felipe: Fecha y horario a confirmar
Horario San Luis y Unión Española, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
- Colombia y Perú: 15:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
- Venezuela: 16:30 horas
El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.