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Tercera A: Deportes Rancagua remonta con furia y golea a Rodelindo Román

El elenco rancagüino supo ganar de local, convirtiendo tres goles en cinco minutos con gran actuación de Kevin Reyes. Con 41 puntos, se mantiene en plaza de clasificación para la liguilla.

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En un compromiso marcado por la intensidad, los goles y la polémica, Deportes Rancagua logró una contundente victoria por 4-1 frente a Rodelindo Román, en un duelo válido por la fecha 23 de la Tercera División A 2026.

El encuentro, disputado en el Estadio Patricio Mekis, vio al elenco local sobreponerse a un marcador adverso y a una férrea marca rival, desatando una ráfaga goleadora en el segundo tiempo que liquidó las aspiraciones del cuadro forastero y desató la algarabía de la afición local.

Las acciones comenzaron con un trámite parejo, aunque fue el conjunto rancagüino quien asumió tempranamente el protagonismo mediante la posesión del balón. Sin embargo, el primer golpe lo dio la visita a los 15 minutos: tras la ejecución de un tiro libre, el guardameta local Bastián Fuentes no logró contener el esférico de buena manera, permitiendo que ingresara con suspenso a su portería. A partir de ese momento, los dueños de casa se volcaron al ataque, pero chocaron constantemente contra el cerrojo táctico de Rodelindo, quienes contuvieron los embates naranjas aplicando un eficiente doble marcaje sobre Camilo Leiton, la principal carta ofensiva de los anfitriones.

El “Depo” sigue firme en su misión de clasificar a la liguilla por el ascenso. Foto: Nicolás Carrasco/El Rancagüino.

El huracán naranja de los goles

La frustración rancagüina se mantuvo hasta pasada la hora de juego, momento en que el encuentro sufrió un giro radical. A los 65 minutos, un potente disparo de Leiton generó un rebote del portero visitante que Kevin Reyes capitalizó con frialdad para decretar el anhelado empate. La anotación destrabó el partido y, apenas dos minutos después (67’), el propio Reyes protagonizó un contragolpe fulminante por el sector izquierdo, definiendo con un verdadero golazo para dar vuelta el marcador.

El vendaval naranja no se detuvo ahí, ya que a los 69’ apareció Camilo Leiton para conectar un formidable cabezazo que dejó sin reacción al arquero, sellando una ventaja de 3-1 en apenas cuatro minutos de absoluta inspiración.

Con el partido totalmente cuesta arriba, la desesperación se apoderó de la visita y el espectáculo deportivo se vio empañado por la indisciplina.

A los 84 minutos, el juez del compromiso expulsó con roja directa a Diego Norman tras propinar una fuerte infracción a un atacante local. Lejos de acatar la sanción, el jugador capitalino reaccionó agresivamente, encarándose y propinando un pechazo al árbitro.

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El clima de tensión escaló rápidamente debido al ingreso de individuos ajenos a las inmediaciones de los camarines, incidente de seguridad que obligó a suspender momentáneamente las acciones hasta restaurar el orden.

Festejos rancagüinos en la fecha de Tercera División. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.

Lo cerró sobre el final

Una vez reanudado el compromiso, Deportes Rancagua aprovechó la ventaja numérica y los espacios para asestar la estocada final. En la última jugada del partido (90+5’), una magistral habilitación de Miranda encontró a Jorge Contreras, quien definió con precisión para estructurar el definitivo 4-1. Inmediatamente después de esta conquista, el juez decretó el término del encuentro, cerrando una tarde redonda para los rancagüinos, quienes demostraron gran capacidad de reacción y jerarquía para mantener los puntos en casa y sostenerse en puesto de clasificación para la liguilla de ascenso al profesionalismo.

El siguiente encuentro para el “Depo” será en condición de visitante frente a Imperial Unido, cuadro que lucha por no descender.

Ficha del partido

Deportes Rancagua (4): Bastián Fuentes, Julio Zúñiga, Lucas Espinoza, Williams Silva, Benjamín Miranda, Luciano Iglesias, Alejandro Zúñiga, Martín Serrano (60’, Nicolás Ibarra), Jorge Contreras, Kevin Reyes (77’, Francisco Escobar), Camilo Leiton. DT: Ítalo Pinochet.

Rodelindo Román (1): Elías Hartard, Ronald Oyanedel, Bastián Castañeda, Giovanni Sabella (66’, Gabriel González), Diego Norman, Lucas Candía, Martín Garrido, Leonardo Vásquez, Oscar Veliz (79’, Martín Zúñiga), Rodrigo Marques, Nicolás Fuentes. DT: Francisco Riquelme.

Árbitros: Francisco Ruminot, Marco Murua, Alex Valenzuela, Alexander Durán.
Amonestados: Zúñiga, Escobar (RAN); Castañeda (ROD).
Expulsados: 74’, Leiton (RAN). 84’, Norman (ROD).
Goles: 0-1, 15’, Oyanedel; 1-1, 65’, Reyes; 2-1, 67’, Reyes; 3-1, 69’, Leiton; 4-1, 90’+5’, Contreras.
Estadio: Patricio Mekis, Rancagua.

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