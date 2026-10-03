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Tradicional celebración de la Virgen del Carmen reunió a la comunidad de Totihue

Con fe y devoción, la comunidad de la Capilla Nuestra Señora del Carmen de Totihue, perteneciente a la Parroquia de Rosario, celebró a su patrona el domingo 27 de septiembre.

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El día soleado acompañó a los feligreses de la Capilla Nuestra Señora del Carmen de Totihue, perteneciente a la Parroquia de Rosario, que celebraron a su patrona el domingo 27 de septiembre.

La jornada comenzó a las 9:00 horas con la tradicional procesión, en la que numerosos fieles acompañaron la imagen de la Virgen del Carmen por los caminos de la localidad. Durante el recorrido, los participantes portaron con orgullo banderas de Chile y del Vaticano, expresando así su fe y su identidad como comunidad.

Uno de los momentos significativos de la procesión fue la detención en las distintas estaciones preparadas por miembros de la propia comunidad, donde los peregrinos se reunieron para rezar y meditar, poniendo sus intenciones y las de sus familias bajo la protección de la Virgen del Carmen.

A las 12:00 horas, los fieles se congregaron para participar en la celebración litúrgica, que estuvo a cargo del diácono Enrique Durán, junto al seminarista Maximiliano Catalán, quienes acompañaron también el recorrido procesional.

La celebración permitió a la comunidad de Totihue renovar su devoción a la Virgen del Carmen y fortalecer los vínculos de fraternidad que caracterizan la vida de esta comunidad perteneciente a la Parroquia de Rosario, manteniendo viva una tradición de fe que se transmite de generación en generación.

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