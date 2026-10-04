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Carabineros detiene a cuatro personas tras robos en tres viviendas de Chimbarongo

Los cuatro detenidos fueron interceptados por personal de la Subcomisaría de Chimbarongo cuando huían en un vehículo con especies sustraídas desde inmuebles del sector Las Palmeras. Todos registran antecedentes penales.

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Una alerta permitió a Carabineros de la Subcomisaría de Chimbarongo desplegar un operativo que terminó con la detención de cuatro personas, quienes son investigadas por su presunta participación en robos registrados en tres viviendas del sector Las Palmeras, en esa comuna.

De acuerdo con los antecedentes policiales, tras ingresar a los inmuebles y sustraer diversas especies, los individuos huyeron a bordo de un station wagon de color blanco.

El vehículo fue interceptado por personal policial a la altura del Cruce Chimbarongo, en el kilómetro 53. En el procedimiento fueron detenidos cuatro adultos, todos de nacionalidad chilena, quienes, según informó Carabineros, mantienen antecedentes penales.

En el operativo, además, se recuperó la totalidad de las especies sustraídas desde las viviendas, las que fueron posteriormente restituidas a sus propietarios.

Carabineros informó que durante el procedimiento no se registraron personas ni funcionarios policiales lesionados.

Por instrucción del fiscal de turno, los cuatro detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para el respectivo control de detención y formalización por su presunta participación en el delito de robo en lugar habitado.

Las diligencias para establecer la eventual participación de los detenidos en otros delitos quedaron a cargo de personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) y del OS-9 de Carabineros.

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