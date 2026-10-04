Colo Colo recibirá a D. Puerto Montt por la llave 3

Colo Colo se medirá el próximo martes 6 de octubre ante P. Montt en la vuelta de la llave 3 de la Copa Chile con gran parte del trabajo hecho. Ganó 1 a 0 en la ida y está a un paso de clasificar. Su rival intentará dar vuelta la serie y mantener chances de seguir en el torneo. El partido será en Monumental a las 20:30 horas.
En sus últimos 3 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 29 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo Chile – Copa Chile 2026, y Colo Colo resultó vencedor por 0 a 1.
Los resultados de Colo Colo en partidos de la Copa Chile
- Fase de Grupos: Colo Colo 3 vs O'Higgins 2 (25 de junio)
- Fase de Grupos: O'Higgins 4 vs Colo Colo 1 (2 de julio)
- Fase de Grupos: Recoleta 0 vs Colo Colo 3 (20 de junio)
- Fase de Grupos: Unión Española 0 vs Colo Colo 3 (29 de junio)
- Fase de Grupos: Colo Colo 2 vs Recoleta 2 (6 de julio)
- Fase de Grupos: Colo Colo 3 vs Unión Española 0 (26 de agosto)
- Octavos de Final: Audax Italiano 0 vs Colo Colo 0 (22 de septiembre)
- Octavos de Final: Colo Colo 1 vs Audax Italiano 0 (25 de septiembre)
- Cuartos de Final: D. Puerto Montt 0 vs Colo Colo 1 (29 de septiembre)
Los resultados de D. Puerto Montt en partidos de la Copa Chile
- Fase de Grupos: D. Puerto Montt 1 vs Deportes Temuco 1 (31 de enero)
- Fase de Grupos: Deportes Temuco 2 vs D. Puerto Montt 1 (7 de febrero)
- Fase de Grupos: Huachipato 0 vs D. Puerto Montt 2 (21 de junio)
- Fase de Grupos: D. Puerto Montt 2 vs D. Concepción 0 (28 de junio)
- Fase de Grupos: D. Puerto Montt 2 vs Huachipato 1 (5 de julio)
- Fase de Grupos: D. Concepción 2 vs D. Puerto Montt 0 (12 de julio)
- Octavos de Final: D. Puerto Montt 2 vs Ñublense 0 (22 de septiembre)
- Octavos de Final: Ñublense 2 vs D. Puerto Montt 1 (26 de septiembre)
- Cuartos de Final: D. Puerto Montt 0 vs Colo Colo 1 (29 de septiembre)
Horario Colo Colo y D. Puerto Montt, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
- Colombia y Perú: 18:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
- Venezuela: 19:30 horas
El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.