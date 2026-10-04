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Coquimbo Unido vs Cobreloa: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Chile

Toda la previa del duelo entre Coquimbo Unido y Cobreloa. El partido se jugará en el Coloso del llano el miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas.

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Coquimbo U. llega con una victoria 2 a 1 en el juego de ida y buscará seguir en el campeonato en la llave 1 de la Copa Chile. Se enfrenta ante Cobreloa este miércoles 7 de octubre desde las 19:00 horas, en el Coloso del llano.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 22 de septiembre, en Octavos de Final del torneo Chile – Copa Chile 2026, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Coquimbo Unido.

Los resultados de Coquimbo Unido en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Coquimbo Unido 1 vs Deportes Limache 1 (23 de junio)
  • Fase de Grupos: Deportes Limache 1 vs Coquimbo Unido 1 (1 de julio)
  • Fase de Grupos: Coquimbo Unido 3 vs Deportes Iquique 0 (20 de junio)
  • Fase de Grupos: San Marcos 0 vs Coquimbo Unido 1 (27 de junio)
  • Fase de Grupos: Deportes Iquique 1 vs Coquimbo Unido 1 (4 de julio)
  • Fase de Grupos: Coquimbo Unido 1 vs San Marcos 0 (5 de agosto)
  • Octavos de Final: Cobreloa 1 vs Coquimbo Unido 2 (22 de septiembre)
Los resultados de Cobreloa en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: D. Antofagasta 2 vs Cobreloa 1 (30 de enero)
  • Fase de Grupos: Cobreloa 0 vs D. Antofagasta 0 (8 de febrero)
  • Fase de Grupos: Cobreloa 2 vs Cobresal 0 (20 de junio)
  • Fase de Grupos: D. La Serena 2 vs Cobreloa 1 (28 de junio)
  • Fase de Grupos: Cobresal 2 vs Cobreloa 2 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: Cobreloa 1 vs D. La Serena 0 (12 de julio)
  • Octavos de Final: Cobreloa 1 vs Coquimbo Unido 2 (22 de septiembre)
Horario Coquimbo Unido y Cobreloa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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