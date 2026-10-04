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Delegación de P. Monte Carmelo viajó a Brasil a retiro mariano

El domingo 27 de septiembre, la comunidad parroquial realizó la bendición de los niños, sus madres y la responsable del Grupo de Niños de Oración y Coro Ave Mater, quienes participarán en un retiro del Movimiento Sacerdotal Mariano en São Paulo.

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Con la bendición de la comunidad parroquial fueron enviados los niños que integran el coro de la Parroquia Monte Carmelo de Rancagua y que, junto a sus madres y la responsable del Grupo de Niños de Oración y Coro Ave Mater, viajaron a São Paulo, Brasil, para participar en un retiro del Movimiento Sacerdotal Mariano.

La bendición la realizó el padre Cristián Salazar, párroco de la P. Monte Carmelo, el domingo 27 de septiembre, en un ambiente marcado por la alegría y la emoción de toda la comunidad, que quiso encomendar este viaje y a cada uno de sus participantes.

Son diez los niños que, acompañados por sus madres, están participando entre el 2 y el 5 de octubre, de un retiro inspirado en la espiritualidad del Movimiento Sacerdotal Mariano, junto a otros integrantes de esta comunidad espiritual.

Para los niños del coro, el viaje representa también una oportunidad para vivir la fe más allá de su servicio musical en la parroquia, fortaleciendo la oración, la amistad y la experiencia comunitaria. Su participación, señala el padre Cristián Salazar, es fruto del camino que han ido desarrollando en el Grupo de Niños de Oración y Coro Ave Mater, donde la música se integra con la formación espiritual y la vida de oración.

El viaje se suma a otras iniciativas que la Parroquia Monte Carmelo está desarrollando en torno a la espiritualidad mariana y que tendrán nuevos momentos significativos durante los próximos meses.

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