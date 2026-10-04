Fundación DEBRA inicia colecta para financiar atención de personas con Piel de Cristal

Una donación puede significar mucho más que un aporte económico para una persona que vive con Epidermólisis Bullosa (EB), enfermedad conocida como Piel de Cristal. Para quienes padecen esta condición, los recursos permiten acceder a curaciones, medicamentos, atención de especialistas y cuidados destinados a aliviar el dolor y mejorar su calidad de vida.

Con ese propósito, Fundación DEBRA Chile inició su colecta digital anual “Jugar no debería doler”, que se desarrollará entre el 4 y el 11 de octubre. Los fondos recaudados permitirán financiar el Programa de Manejo del Dolor y cuidados paliativos que reciben gratuitamente los pacientes atendidos por la organización.

La Piel de Cristal afecta la piel y las mucosas y puede producir extensas heridas y ampollas. De acuerdo con los antecedentes entregados por la fundación, en Chile existen alrededor de 250 personas con esta enfermedad. El 64% tiene menos de 30 años y el 63% pertenece al segmento más vulnerable según el Registro Social de Hogares.

La necesidad de contar con apoyo permanente se ha hecho aún más evidente a medida que han mejorado las condiciones de atención de los pacientes.

“En la última década se ha aumentado en 10 años la expectativa de vida de los pacientes severos”, explica Carmen Justiniano, directora ejecutiva de DEBRA Chile. La incorporación de mejores tecnologías para los parches de curación, los convenios y la preparación del equipo médico han permitido que más pacientes lleguen a la edad adulta.

Ese avance, que constituye una buena noticia para las personas que viven con la enfermedad, también ha significado nuevas necesidades para la fundación. Al aumentar la expectativa de vida, explica Justiniano, también han crecido las demandas de atención y han aparecido desafíos relacionados con el apoyo psicosocial, el desarrollo educacional, la reinserción laboral y el manejo del dolor.

“De ahí que la Colecta es fundamental”, sostiene la directora ejecutiva, quien invitó a la comunidad a participar y aportar para ayudar a las personas que necesitan estos cuidados.

Más de 9.300 atenciones durante 2025

Fundación DEBRA Chile es la única organización en el país que, según informa la propia institución, entrega atención médica integral y apoyo psicosocial gratuito a personas con Epidermólisis Bullosa.

Durante 2025 realizó más de 9.300 atenciones. La cifra considera cuidados paliativos, curaciones, consultas pediátricas y de especialidad, visitas domiciliarias, atención dental, salud mental, consejería genética, rehabilitación, exámenes y procedimientos, dilataciones esofágicas, cirugías y hospitalizaciones.

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A ello se suman medicamentos, biopsias y asistencia social, entre otras prestaciones.

Todos estos servicios son financiados mediante donaciones. Por eso, la colecta busca reunir recursos que permitan mantener una atención que para los pacientes resulta necesaria y permanente.

La campaña se extenderá hasta el 11 de octubre y quienes quieran colaborar pueden realizar su aporte a través de www.colectadebra.cl.

La fundación cuenta además con el beneficio tributario establecido para personas y empresas donantes, mediante la emisión de certificados de donación de acuerdo con la Ley 19.885.

Para las personas que quieran contribuir, el llamado de DEBRA apunta a que la colecta permita sostener tratamientos, cuidados y acompañamiento especializado para pacientes que deben convivir diariamente con una enfermedad poco conocida y que puede provocar dolor y lesiones permanentes.