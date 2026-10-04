Gestor de agentes inteligentes: la nueva profesión del futuro

EFE – Reportajes

La inteligencia artificial avanza hacia una nueva etapa: programas capaces no solo de responder instrucciones, sino también de organizar y ejecutar por sí mismos distintas tareas para alcanzar un objetivo.

Son los llamados agentes de inteligencia artificial, sistemas que pueden interactuar con aplicaciones, analizar información, tomar decisiones basadas en reglas y utilizar herramientas externas. También pueden colaborar con otros agentes y con profesionales.

Esta evolución comienza a generar una nueva necesidad dentro de las empresas: profesionales capaces de dirigir estos sistemas, supervisar sus resultados y coordinar su trabajo.

Es el denominado “agent boss”, o responsable agéntico.

De la IA generativa a los agentes

Los especialistas consultados consideran que los agentes representan una evolución de la inteligencia artificial generativa.

Mientras las herramientas generativas responden a las instrucciones de un usuario, los agentes pueden desarrollar procesos completos y ejecutar una sucesión de acciones.

Su funcionamiento les permite analizar información, tomar decisiones a partir de determinadas reglas, interactuar con aplicaciones y colaborar con otros agentes o trabajadores.

Según Setesca, un agente correctamente integrado puede llegar a liberar hasta 150.000 horas de trabajo al año. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, la compañía señala que estas herramientas pueden mejorar en un 40% el tiempo dedicado a reuniones y tareas de oficina.

Pero la incorporación de agentes no garantiza por sí misma mejores resultados.

Por qué se necesita supervisión

Jordi Damià, CEO de Setesca y de LiceoTIC Training, plantea que las empresas necesitan planificar la incorporación de estos sistemas y contar con profesionales especializados.

Una de las dificultades es que algunas organizaciones implementan agentes de manera aislada, sin integrarlos en sus procesos de negocio ni establecer mecanismos de gobernanza.

Esto puede terminar generando soluciones que no sean coherentes con las necesidades de la empresa.

Para Damià, el agente debe ser considerado como un actor dentro de un proceso empresarial. Por ello, su incorporación debe estar asociada a objetivos concretos, mediciones y mecanismos de control.

La productividad dependerá así no solo de incorporar agentes, sino también de diseñar adecuadamente los procesos en los que participarán.

Un agente de IA diseñado para una tarea específica y correctamente integrado en los procesos de una organización puede llegar a liberar hasta 150.000 horas de trabajo al año. Foto: Pressfoto -Magnific.

¿Qué hace un “agent boss”?

El nuevo perfil profesional tendría como principal responsabilidad dirigir, supervisar y coordinar agentes de inteligencia artificial.

Entre sus tareas estaría asignar trabajos, controlar resultados, coordinar distintos agentes y determinar cuándo es necesaria la intervención de una persona.

El cargo requiere conocimientos tecnológicos, pero también comprensión de los procesos de negocio.

El especialista deberá identificar oportunidades para incorporar agentes, definir objetivos y límites, medir su desempeño y controlar aspectos relacionados con costos, seguridad y regulación.

También tendrá que coordinar la interacción entre personas y sistemas de inteligencia artificial y buscar mejoras en los procesos.

Por eso, se trata de un perfil orientado al valor que la tecnología puede generar para la empresa y no únicamente a sus aspectos técnicos.

Equipos formados por personas y agentes

La incorporación de estos sistemas puede modificar la forma en que se organizan determinadas tareas dentro de las empresas.

Los agentes podrían asumir funciones específicas mientras los profesionales mantienen la definición de objetivos, la supervisión de resultados y aquellas decisiones que requieren intervención humana.

En estos equipos híbridos, el “agent boss” tendrá que definir las metas, distribuir las tareas, validar los resultados y detectar eventuales errores.

También deberá decidir en qué momento un proceso debe pasar nuevamente a manos de una persona.

Este modelo puede aplicarse a áreas como recursos humanos, finanzas, marketing, operaciones, ventas y atención al cliente.

Las empresas y organizaciones prevén incorporar profesionales que sepan asignar tareas, supervisar resultados, coordinar varios agentes de IA y decidir cuándo debe intervenir el criterio humano. Foto: Magnific.

Una competencia que las empresas comenzarán a buscar

La expansión de los agentes de IA podría generar nuevos perfiles laborales dentro de las organizaciones.

Entre ellos aparece el “agent boss”, una función que podría comenzar integrada en las áreas de tecnología y bajo la responsabilidad de los equipos vinculados a los CIO.

Las empresas también podrían recurrir inicialmente a consultores externos para implementar estas soluciones.

Sin embargo, los especialistas plantean que, a medida que los agentes se conviertan en activos estratégicos para las organizaciones, su gobernanza debería permanecer dentro de las propias empresas.

Esto permitiría mantener bajo control sus objetivos, resultados, costos, seguridad y las reglas bajo las cuales operan.

La tendencia abre así una nueva dimensión en la relación entre personas e inteligencia artificial: además de aprender a utilizar estas herramientas, las empresas necesitarán profesionales capaces de organizar, coordinar y supervisar el trabajo de los propios agentes de IA.