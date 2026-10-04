HORÓSCOPO DEL DOMINGO 4 DE OCTUBRE

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Día divertido para ti, que puedes disfrutar de un tiempo con tu pareja. Aprovecha estos días que no tienes tanto trabajo para ordenar algunas cosas en casa y dar un aire nuevo a tus lugares favoritos.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Hoy es un buen día para decidirte a romper la monotonía que te atenaza y buscar esas nuevas actividades para las que no te crees suficientemente apto, aunque tus amigos y familiares no dejan de repetirte que sí puedes.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Excelente jornada para acabar con los trabajos eternamente pendientes, esos que postergas sin razón aparente siempre para otro día. Tendrás las pilas bien cargadas y la mente lúcida para aprovechar el tiempo y quitarte de encima esos lastres.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Cambian los aires y hoy es mucho más importante lo que tú pienses que lo que piensen los demás. La gente que te rodea tendrá mucho más en cuenta tu opinión con respecto a lo que te propongan que sus propias iniciativas.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Tu sensibilidad estará hoy muy acentuada te mostrarás como una persona compasiva y dispuesta a ayudar a los más cercanos. Todos lo que tenga que ver con la violencia o injusticia te interesará especialmente.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Vas a terminar la semana con una sonrisa en la cara. Tus amigos y tu pareja te adulan y te agradecen que estés cerca de ellos. Sin embargo tu familia se va a disgustar por algo contigo, quizás no les estés prestando toda la atención que deberías.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Tendrás la oportunidad de darte cuenta de lo que mucho que significas para esa persona que tanto te quiere. No te dejes absorber por el trabajo, piensa algo más en los momentos de ocio y en la familia.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Encontrarás apoyo y reflexión en personas ajenas en principio a tu círculo social, e incluso sus consejos te ayudarán a ver mejor las cosas. Te sientes sorprendido y desconcertado, pero también agradecido y con ganas de más.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Los asuntos de la salud pueden pasar a ser el centro de tus preocupaciones y conversaciones, verás que otros temas a los que dabas mucho tiempo realmente no merecen la pena.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Tendrás gratas sorpresas y estímulo en el ámbito familiar, siempre que consigas conciliar tu transformación personal con la dinámica que opera en tu entorno, seguramente alejada de tus intereses más inmediatos, pero con la que deberás sintonizar.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Llevas tus cosas con bastante inteligencia y todo se pone muy a favor en un día como hoy, pero tal vez te falla el autocontrol. Cuenta hasta tres antes de replicar con lo primero que se te venga a la cabeza, sobre todo si hablas con jefes o profesores.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Hoy te encontrarás de decidido a pasar un buen día, aunque los astros no te han proyectado una jornada apasionante, pero su fuerza y vitalidad se impondrán para buscar diversión y alegría cuando acabes con tus tareas.