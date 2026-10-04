Mario Marcel: “No solo fue una montaña rusa económica, sino también una montaña rusa política y personal”

Economista de amplia trayectoria, Mario Marcel fue presidente del Banco Central y posteriormente ministro de Hacienda, además de desempeñarse durante años en el ámbito de las políticas públicas y económicas. Ahora, en La montaña rusa, relata desde una perspectiva personal algunos de los episodios que marcaron al país entre 2019 y 2024.

Durante su visita a Rancagua conversó con El Rancagüino sobre los retiros de fondos previsionales, la recuperación de la economía chilena, la incertidumbre generada por los procesos constitucionales y su experiencia al interior del gobierno. También se refirió al escenario económico de la Región de O’Higgins.

La entrevista en video

La conversación con Mario Marcel se realizó en vivo durante su visita a El Rancagüino. A continuación presentamos la versión editada para nuestra edición impresa, manteniendo las respuestas del entrevistado y la esencia de la conversación.

El diálogo completo puede revisarse en el siguiente registro audiovisual:

La versión escrita corresponde a la edición periodística de la conversación realizada en vivo. El video permite revisar el diálogo original.

“El título refleja mucho de lo que nos pasó como país”

—La montaña rusa parece representar bastante bien lo que ocurrió en Chile durante esos años. ¿Qué quiso reflejar con ese concepto?

—Muy bien, muy contento de estar acá en Rancagua, traer mi libro que ya lo he llevado a varias regiones de Chile. Y bueno, como usted señalaba, el título que tiene es La montaña rusa, que refleja mucho de lo que nos pasó como país y como economía entre el 2019 y el 2024, porque en ese periodo nuestra economía tuvo varios shocks importantes y hubo que tener respuesta de política económica para contener esos shocks. Así que eso es lo que se cuenta acá en este libro.

—Y La montaña rusa… Bueno, cualquiera que ha andado en una montaña rusa sabe que hay momentos en que se va ascendiendo, de tranquilidad, y son quiebres rápidos, absolutos por lo rápido y vertiginoso que van, que en buena medida es lo que nos pasó. Partiendo con el libro, usted hace duros cuestionamientos a lo que fueron los retiros.

—Sí, bueno, los retiros yo lo he comentado ya muchas veces. Por supuesto que mucha gente lo sintió como una ayuda, y recordemos que el primer retiro en buena medida se motivó porque se decía que se habían demorado mucho las ayudas del gobierno para enfrentar el COVID-19.

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Pero es cierto lo que no le corresponde a las personas, a los individuos, evaluar, que es el impacto sobre el conjunto de la economía. Eso es lo que después se manifestó en inflación, se manifestó en un debilitamiento del crédito hipotecario; en fin, pasaron varias cosas: desequilibrio externo porque sobre todo el segundo y el tercer retiro se volcaron mucho hacia el consumo.

Eso sobrecalentó la economía y después hubo que generar un ajuste para volver a equilibrarla y volver a un curso de crecimiento y de mayor estabilidad.

Explicar la economía más allá de las cifras

—Más allá del libro, creo que es algo interesante de conversar. Estos grandes números macroeconómicos, estas cifras que son muchas veces inimaginables para alguien común y corriente cuando hablamos de miles de millones, tienen repercusión claramente en las familias, pero es difícil entenderlo y fue difícil explicarlo.

—Sí, bueno, yo creo que una parte importante de la tarea de una autoridad económica, sea presidente del Banco Central o ministro de Hacienda —que yo hice las dos cosas además seguidas—, es explicar lo que está pasando, explicar cuáles son las medidas que se van a tomar y por qué hay otras cosas que es preferible no hacer.

Entonces hay harto, aquí se repasa harto de eso. De hecho, este libro está escrito no para economistas, está hecho para personas que tienen una inquietud por el acontecer del país. Y hay muchas cosas de jerga técnica que se tratan de explicar en un lenguaje más simple, porque es importante que la gente entienda lo que pasa en la economía, pues si la economía depende de lo que hacen las personas y las empresas, no es algo que ocurre en un espacio abstracto.

¿Chile ya se bajó de la montaña rusa?

—Y al día de hoy, ¿Chile ya se bajó de esta montaña o seguimos a bordo de ella?

—Bueno, nos bajamos ya, digamos, hacia el tercer trimestre del 2024 más o menos. Chile, la economía chilena volvió a un nivel de actividad que era donde habría llegado si se hubiera mantenido la tendencia en los años anteriores; o sea, es una recuperación importante.

Y en el 2024 y 2025 crecimos cerca del 3%: en el 2024 la economía creció 2,8% y en el 2025 creció 2,5%, pero con cifras negativas en la minería, parte de ellas ligadas al accidente que hubo acá en El Teniente. Pero el producto no minero creció 3% exactamente.

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Entonces eso ya nos sacaba de la dinámica que habíamos vivido en los años anteriores. Pero es verdad que hemos tenido una primera mitad del 2026 bastante compleja, con un debilitamiento que no se pensaba que fuera a ocurrir. Hubo factores más ligados a la oferta en la agricultura y la minería, pero también ha habido un freno importante del consumo derivado de lo que se le ha llamado el bencinazo que tuvimos en marzo de este año.

Ahora, eso no es una crisis ni un shock de la magnitud de lo que nos tocó vivir antes. Deberíamos ser capaces de recuperarnos, pero para eso es importante también que las medidas de las autoridades vayan ayudando a que eso se produzca.

—O sea, podríamos decir que Chile se bajó de su propia montaña rusa local, pero el mundo se está subiendo a una montaña rusa geopolítica bastante más compleja de lo que pensábamos hace pocos años.

—Sí. O sea, en el mundo están pasando muchas cosas. Tenemos la guerra en Irán que no da tregua; de hecho, hoy día el precio del petróleo se acercó nuevamente a récords de alto precio.

Pero por otro lado están pasando otras cosas: está el conflicto comercial —vamos a ver si surge algún humo blanco de la visita de Xi Jinping a Estados Unidos—, pero además también los mercados financieros hoy día están más complicados.

Las tasas de interés internacionales han estado subiendo como producto de los grandes déficit fiscales que tienen los países desarrollados, especialmente Estados Unidos. También ha habido mucho endeudamiento de las grandes compañías tecnológicas y eso presiona nuevamente al alza a las tasas de interés.

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Eso todavía nosotros en Chile no lo hemos sentido mucho, pero es un efecto que va eventualmente a llegar.

La otra montaña rusa: la política

—Volviendo un poco a su libro, también hay un relato en primera persona de cómo era la interna del gobierno, no solo desde el punto de vista técnico económico.

—Sí, sí. Bueno, yo entré al gobierno cuando el presidente Boric habló conmigo a las pocas semanas de haber sido elegido, y me tocó estar en el gobierno y en el comité político desde un comienzo.

Y por supuesto ese inicio fue bien especial porque había muchas autoridades que no habían estado nunca dentro del Ejecutivo. Yo sí tenía hartos años en el Ministerio de Hacienda, así que en ese periodo hubo muchas preguntas sobre cómo funcionaba el Estado y creo que hubo una capacidad para ponerse al día importante.

Pero bueno, tuvimos eventos políticos de gran envergadura como fue la Convención Constitucional, el primer plebiscito, el Consejo Constitucional, el segundo plebiscito, ambos rechazando las propuestas que se le hicieron. Y todo eso también tuvo repercusión en la economía porque durante todo ese tiempo la incertidumbre en la economía se mantuvo extraordinariamente alta. Ah, y eso por supuesto también tuvo su impacto.

—O sea, no solo fue una montaña rusa económica, sino también una montaña rusa política y también personal.

—Sin duda, porque bueno, en lo político, en fin, pensemos que tuvimos antes del proceso constitucional el estallido social, y luego tuvimos un cambio de gobierno bien profundo.

Tres shocks y una economía bajo presión

—Y la pandemia creo que fue más profunda en la economía que el estallido social, ¿o no?

—Claro, o sea, la pandemia el impacto que tuvo sobre la actividad económica en el segundo trimestre del 2020 fue una caída de cerca del 12% de la actividad.

En el caso del estallido social la caída fue alrededor del 4% en el último trimestre del 2019; o sea fue, por así decirlo, el triple, pero cualquier cifra negativa, aunque sea 4%, es relevante.

De hecho, con ese -4% del último trimestre se borraron todas las mejoras o el crecimiento que había ocurrido durante los primeros tres trimestres del 2019. Así que cada uno de estos episodios significó caída de actividad.

En algunos casos, como en el caso de lo que llamo el shock populista, hubo un aumento importante de la inflación, desequilibrio en las cuentas externas. Todo eso hubo que reequilibrar para poder retomar una senda de crecimiento en la economía chilena.

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Los retiros y la relación con el Congreso

—¿Y cómo fue la evolución de su relación con los parlamentarios que fueron parte de lo que usted denomina el “shock populista”? Estoy pensando, por ejemplo, en Raúl Soto, quien incluso hizo campaña electoral como “el diputado de los retiros”.

—Sí. Bueno, tenemos que acordarnos de que si se aprobaron los tres primeros retiros como reformas constitucionales fue porque tuvieron votos no solo de la oposición de la época, sino de muchos parlamentarios del gobierno de la época.

—No, sí, estamos de acuerdo.

—Y bueno, yo creo que lo que ocurrió ahí es que, bueno, a mí me tocó ir como presidente del Banco Central para el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto… fui al Congreso.

En las primeras oportunidades me tocó advertir los efectos que podía tener sobre la economía, y cuando esos efectos se produjeron, cuando se manifestaron, creo que muchos parlamentarios se dieron cuenta de que los costos… de que esto que parecía fácil o gratuito tenía costos también importantes.

Y por lo tanto ya a partir del cuarto retiro en adelante y especialmente durante el gobierno del presidente Boric, ya hubo una mayoría para rechazar las nuevas propuestas de retiro que se hicieron.

O’Higgins: una economía resentida

—Porque también en este momento la economía se ve un poco como resentida. En la región llevamos tres trimestres con desempleo sobre el 10%, el PIB regional ha caído. Nosotros mismos señalábamos en el editorial de hoy que, si bien no es todavía para hablar de crisis, son cifras preocupantes.

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—Claro. Bueno, acá la Región de O’Higgins ha sufrido el efecto tanto de la menor producción minera como también de una temporada agrícola que fue más débil este año. Esperamos que se vaya recuperando.

Obviamente la minería mirada como un todo es una cosa y ciertas explotaciones mineras es otra, pero tenemos que tener capacidad para ir revirtiendo ese proceso.

Esto por supuesto depende mucho de las políticas que siga la autoridad: en qué medida tiene iniciativas para reactivar la economía en el corto y mediano plazo, no pensar solo en el largo plazo, y que esas medidas tengan impacto en todo el territorio, no solamente en algunas partes.

Lo mismo respecto del empleo. Fíjese que durante el gobierno del presidente Boric se legisló para unificar los subsidios al empleo, los subsidios a la contratación, y esa ley entra a regir ahora el 1 de octubre —en prácticamente 10 días más ya entra a regir ese subsidio unificado al empleo— que si se le colocan recursos y se usa proactivamente, debería también ayudar a reducir las cifras de desempleo que han aumentado mucho en los últimos meses.

¿Cómo enfrentar la incertidumbre?

—¿Y cómo fue manejando la incertidumbre que especialmente entregaban a la economía los procesos políticos que se vivieron durante los periodos constitucionales?

—Bueno, hubo medidas que apuntaron directamente a los mercados financieros. Recordemos que hubo dos intervenciones cambiarias importantes, también hubo medidas de liquidez para generar un mayor flujo de crédito especialmente hacia las pequeñas y medianas empresas.

Y también por lo menos de parte mía y de las personas que estábamos en cargos de responsabilidad, el enfoque que yo seguí fue el tratar de ir adelantando lo que venía después.

Entonces claro, cuando había incertidumbre respecto al proceso constitucional, especialmente en el segundo proceso, yo repetí muchas veces tanto en Chile como afuera de Chile que el ciclo constitucional iba a terminar en diciembre del 2024 fuera como fuera: ya sea porque se aprobaba una propuesta o porque se rechazaba y ya no había ánimo de continuar ese proceso. Y así efectivamente ocurrió.

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—Me llama la atención que haya mencionado más el segundo que el primero, cuando se podría entender que el primero traía más consecuencias económicas en cuanto al texto o mayor incertidumbre incluso.

—O sea, yo diría que en términos de la incertidumbre medida por un indicador que calcula el Banco Central, se mantuvo relativamente parejo, alto, tanto para el primer como para el segundo proceso constitucional. Y una vez que concluyó ese proceso, ahí se notó una caída importante.

Ahora claro, también está el juicio político, ¿no?, toda la incertidumbre económica. Y en el juicio político por lo menos lo que yo veo es que mientras se habla mucho de la Convención y la propuesta de la Convención —muchas veces a uno le preguntan por qué votó a favor, etcétera—, de la segunda se habla poco.

Y yo creo que como proceso fue peor, porque ya se sabía lo que había pasado con la Convención cuando trabajó el Consejo Constitucional.

Además, el Consejo Constitucional recibió una propuesta de Constitución del comité de expertos que generaba bastante apoyo, bastante acuerdo, y sin embargo el Consejo Constitucional decidió cambiarlo, hacerle muchos cambios, transformarlo nuevamente en una propuesta muy ideologizada y la ciudadanía sabiamente la rechazó.

Entonces bueno, yo creo que todavía quizás necesitábamos más tiempo para reflexionar sobre lo que fue toda esa experiencia, pero creo que tenemos que mirarla en su conjunto, no solamente en relación a la Convención.

“Hay muchos episodios contados casi reproduciendo diálogos”

—Bueno, y de cómo se vivió internamente todos esos capítulos los relata en su libro.

—Sí. Bueno, hay muchos episodios, algunos que están contados así casi reproduciendo diálogos.

De hecho, el libro empieza con una reunión del Consejo del Banco Central el 13 y 14 de noviembre de 2019, cuando veníamos de lo que había sido el 12, el día en que se había convocado esta huelga nacional y que generó una protesta muy violenta, y del discurso del presidente Piñera cuando plantea la disposición a reformar la Constitución.

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Pero en ese momento —y la razón por la cual se reproduce esa conversación del Consejo del Banco Central— los mercados financieros estaban en una situación de pánico, y si no se resolvía bien la negociación política, era muy probable que eso se acentuara.

El Banco Central tomó medidas y también hablamos con los parlamentarios, le contamos lo que estábamos haciendo, y yo creo que algo, a lo mejor en el margen, pero algo ayudó también a que ese proceso llegara a buen término, por lo menos lo que fue el acuerdo por una nueva Constitución.

¿Por qué escribir el libro?

—Y para ir cerrando, ¿por qué decide escribir este libro? ¿Cuál fue la idea de dejar plasmadas todas esas vivencias y todo lo que vio en el gobierno y también en el Banco Central en esta época?

—Bueno, mire, yo fui estudiante de economía como todos los economistas y estudié textos que son a veces muy abstractos, a veces matemáticos, etcétera.

Pero el día a día de cómo se hace política económica, cómo se vive una crisis, es algo que no se conoce mucho. No hay muchos casos de libros como este.

Yo en buena medida me inspiré en un libro que leí hace algunos años atrás de Ben Bernanke, que fue el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, sobre la crisis subprime.

Pero aparte de eso no hay mucha literatura de este tipo. Y me pareció que, dado que yo tenía esta experiencia única de haber estado primero en el Banco Central y acto seguido en el Ministerio de Hacienda, había hartas cosas que contar y compartir con un público más amplio.

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Las decisiones vistas con la perspectiva del tiempo

—Bueno, porque es fácil determinar si una decisión fue correcta o incorrecta después, o sea, con todos los números y sin la presión y la adrenalina del momento.

—Claro. Bueno, si uno mira los resultados del periodo, creo que el juicio es bastante positivo, porque pensemos que mientras el resto del mundo tuvo una sola crisis que fue la del COVID-19, nosotros tuvimos dos más: tuvimos primero el estallido, después este shock populista.

Y sin embargo como economía, en el conjunto del periodo crecimos lo mismo que el resto de América Latina —un poquito más de hecho— y lo mismo que otros países de características similares al nuestro, pese a que recibimos shocks más importantes, más significativos.

Así que eso lo que nos dice es que las decisiones de política económica en general fueron oportunas, fueron significativas y ayudaron a que el país saliera mejor parado de un momento muy difícil que además se extendió por prácticamente 5 años, lo cual es muy desafiante para cualquier economía y cualquier país.

Una invitación a leer La montaña rusa

—Muchas gracias por venir acá a El Rancagüino a hablarnos un poco de su libro y también conversamos algo de política.

—Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación y por supuesto invitar también al público a que le eche una mirada a este libro, porque creo que está escrito de una manera que es accesible y hay cosas interesantes y, por lo menos así me han dicho los que lo han leído, que lo encuentran también entretenido.