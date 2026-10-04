O’Higgins superó a Concepción y clasificó a semifinales de la Copa Chile

O’Higgins festeja. Después de muchos años, el Capo de Provincia está en las semifinales de la Copa Chile tras derrotar este domingo a Deportes Concepción por 2-0.

Este domingo, el juego de los celestes tuvo efecto en el complemento, cuando pudo concretar en la portería rival.

Todo comenzó muy parejo

En los primeros minutos, el Capo buscó tener el balón, hacerlo rotar con el fin de complicar a cuadro visitante que, en el papel, salió con elementos para controlar el medio terreno.

La inclusión, desde el inicio, de Santiago Toloza en la mitad de cancha, le permitió tener constante contacto con la pelota, especialmente por la banda de la izquierda.

Eso sí, las primeras acciones de riesgo corrieron por cuenta del forastero. Tiros de Jorge Henríquez, centros de Ethan Espinoza y la insistencia de Joaquín Larrivey, hicieron trabajar a Jorge Peña en el pórtico celeste.

Recién en los 17’ apareció en zona visitante Arnaldo Castillo. Un centro desde la izquierda por parte de Yáñez, no pudo ser conectado por el “9”, en una ocasión inmejorable para abrir el marcador. Luego, en el 19’, otra vez Castillo no definió de buena manera, tras el rebote que dio Araya al tiro de Leiva.

Tras eso, y por varios minutos, ambos equipos se anularon en la mitad de la cancha, pues los constantes robos de balón impedían una intensión mayor de ir en la ofensiva.

A minutos del final de la primera parte, vino la polémica. El uruguayo Norman Rodríguez le fue muy fuerte a Arnaldo Castillo en la mitad de la cancha, y el defensor recibió una tarjeta amarilla.

Y así se fueron al descanso, con el arco en cero y con expectativas para el complemento.

O’Higgins, con tantos de Arnaldo Castillo e Ignacio Schor, avanzó a las semifinales de la Copa Chile 2026. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.

Lo definió de cabeza

En el segundo lapso, y como era de esperar, Concepción salió con todo pues el marcador de la ida lo tenía obligado a ir por un gol para igualar la serie. Por lo mismo, en O’Higgins, debieron estar atentos para evitar zozobras en su zona.

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Pero, en la visita, hubo un problema mayor en el 50’. Joaquín Montecinos, que había ingresado en el 42’, sufrió una lesión en su hombro derecho y el cuerpo médico solicitó el cambio, pero el jugador discutió con los facultativos y con su entrenador pues quería seguir. De todos modos, Díaz efectuó el cambio y fue reemplazado por Aldrix Jara tres minutos después.

Más tarde, Bovaglio, incluyó en el campo a Ignacio Schor buscando darle otro aire al ataque prescindiendo de Toloza. Y, en el 75’ llegó la apertura de la cuenta. Un tiro de esquina de Bastián Yáñez encontró por el segundo palo a Castillo que con un furibundo cabezazo batió a Araya y colocó el 1-0.

Y, para cerrar la serie y firmar los pasajes a las semifinales, Ignacio Schor logró su bautismo de gol en Rancagua para con un misil de cabeza sentenciar la serie y dejar el 2-0 en este partido, 3-0 en el global.

Ahora, para O’Higgins, vendrá el retorno a la Liga de Primera, luego la final de la Copa de la Liga y más tarde la semifinal de la Copa Chile contra Colo-Colo o Deportes Puerto Montt, rival que se conocerá el próximo martes.

Ignacio Schor tuvo su bautismo de gol para vencer al “León de Collao”. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.

Ficha del partido

O’Higgins (2): Jorge Peña, Cristian Morales, Alan Robledo, Nicolás Garrido, Leandro Díaz, Tomás Avilés (87’, Joaquín Tapia), Juan Leiva, Santiago Toloza (65’, Ignacio Schor), Walter Bou (80’, Bryan Rabello), Arnaldo Castillo (87’, Thiago Vecino), Bastián Yáñez (80’, Benjamín Pérez). DT: Lucas Bovaglio.

Deportes Concepción (0): Nicolás Araya, Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Dilan Varas, Mario Sandoval (83’, Matías Cavalleri), Misael Dávila, Jorge Henríquez (83’, Nicolás Fuentes), Cristóbal Zambrano (43’, Joaquín Montecinos) (53’, Aldrix Jara), Joaquín Larrivey (83’, Carlos Escobar), Ethan Espinoza. DT: Fernando Díaz.

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Árbitros: Franco Jiménez, Miguel Rocha, Diego Gamboa, Miguel Araos.

Amonestados: Toloza (OHI); Rodríguez, Sandoval (CON).

Goles: 1-0, 75’, Castillo; 2-0, 85’, Schor.

Estadio: El Teniente, Rancagua.

Público: 6.416 espectadores.