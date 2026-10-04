Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

O’Higgins superó a Concepción y clasificó a semifinales de la Copa Chile

Los celestes vencieron a los lilas por 2-0, con un global de 3-0, y ahora espera por Colo-Colo o Deportes Puerto Montt.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

O’Higgins festeja. Después de muchos años, el Capo de Provincia está en las semifinales de la Copa Chile tras derrotar este domingo a Deportes Concepción por 2-0.

Este domingo, el juego de los celestes tuvo efecto en el complemento, cuando pudo concretar en la portería rival.

Todo comenzó muy parejo

En los primeros minutos, el Capo buscó tener el balón, hacerlo rotar con el fin de complicar a cuadro visitante que, en el papel, salió con elementos para controlar el medio terreno.

La inclusión, desde el inicio, de Santiago Toloza en la mitad de cancha, le permitió tener constante contacto con la pelota, especialmente por la banda de la izquierda.

Eso sí, las primeras acciones de riesgo corrieron por cuenta del forastero. Tiros de Jorge Henríquez, centros de Ethan Espinoza y la insistencia de Joaquín Larrivey, hicieron trabajar a Jorge Peña en el pórtico celeste.

Recién en los 17’ apareció en zona visitante Arnaldo Castillo. Un centro desde la izquierda por parte de Yáñez, no pudo ser conectado por el “9”, en una ocasión inmejorable para abrir el marcador. Luego, en el 19’, otra vez Castillo no definió de buena manera, tras el rebote que dio Araya al tiro de Leiva.

Tras eso, y por varios minutos, ambos equipos se anularon en la mitad de la cancha, pues los constantes robos de balón impedían una intensión mayor de ir en la ofensiva.

A minutos del final de la primera parte, vino la polémica. El uruguayo Norman Rodríguez le fue muy fuerte a Arnaldo Castillo en la mitad de la cancha, y el defensor recibió una tarjeta amarilla.

Y así se fueron al descanso, con el arco en cero y con expectativas para el complemento.

O’Higgins, con tantos de Arnaldo Castillo e Ignacio Schor, avanzó a las semifinales de la Copa Chile 2026. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.

Lo definió de cabeza

En el segundo lapso, y como era de esperar, Concepción salió con todo pues el marcador de la ida lo tenía obligado a ir por un gol para igualar la serie. Por lo mismo, en O’Higgins, debieron estar atentos para evitar zozobras en su zona.

Anuncios

Pero, en la visita, hubo un problema mayor en el 50’. Joaquín Montecinos, que había ingresado en el 42’, sufrió una lesión en su hombro derecho y el cuerpo médico solicitó el cambio, pero el jugador discutió con los facultativos y con su entrenador pues quería seguir. De todos modos, Díaz efectuó el cambio y fue reemplazado por Aldrix Jara tres minutos después.

Más tarde, Bovaglio, incluyó en el campo a Ignacio Schor buscando darle otro aire al ataque prescindiendo de Toloza. Y, en el 75’ llegó la apertura de la cuenta. Un tiro de esquina de Bastián Yáñez encontró por el segundo palo a Castillo que con un furibundo cabezazo batió a Araya y colocó el 1-0.

Y, para cerrar la serie y firmar los pasajes a las semifinales, Ignacio Schor logró su bautismo de gol en Rancagua para con un misil de cabeza sentenciar la serie y dejar el 2-0 en este partido, 3-0 en el global.

Ahora, para O’Higgins, vendrá el retorno a la Liga de Primera, luego la final de la Copa de la Liga y más tarde la semifinal de la Copa Chile contra Colo-Colo o Deportes Puerto Montt, rival que se conocerá el próximo martes.

Ignacio Schor tuvo su bautismo de gol para vencer al “León de Collao”. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.

Ficha del partido

O’Higgins (2): Jorge Peña, Cristian Morales, Alan Robledo, Nicolás Garrido, Leandro Díaz, Tomás Avilés (87’, Joaquín Tapia), Juan Leiva, Santiago Toloza (65’, Ignacio Schor), Walter Bou (80’, Bryan Rabello), Arnaldo Castillo (87’, Thiago Vecino), Bastián Yáñez (80’, Benjamín Pérez). DT: Lucas Bovaglio.

Deportes Concepción (0): Nicolás Araya, Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Dilan Varas, Mario Sandoval (83’, Matías Cavalleri), Misael Dávila, Jorge Henríquez (83’, Nicolás Fuentes), Cristóbal Zambrano (43’, Joaquín Montecinos) (53’, Aldrix Jara), Joaquín Larrivey (83’, Carlos Escobar), Ethan Espinoza. DT: Fernando Díaz.

Anuncios

Árbitros: Franco Jiménez, Miguel Rocha, Diego Gamboa, Miguel Araos.
Amonestados: Toloza (OHI); Rodríguez, Sandoval (CON).
Goles: 1-0, 75’, Castillo; 2-0, 85’, Schor.
Estadio: El Teniente, Rancagua.
Público: 6.416 espectadores.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: 0-0: Sin goles se van al entretiempo Belgrano y Talleres
13 minutos hace
A Huracán le alcanzó con un gol para derrotar a Aldosivi en la Quema
1 hora hace
YouTube cambia su algoritmo para Shorts
5 horas hace
EN VIVO: 0-0: Sin goles se van al entretiempo Belgrano y Talleres
13 minutos hace
A Huracán le alcanzó con un gol para derrotar a Aldosivi en la Quema
1 hora hace
Anuncios
798209_0
EN VIVO: San Luis empata 0-0 con Unión Española por el partido de la fecha 16 del campeonato 2026
798641_2
O’Higgins ganó 2 a 0 y clasificó a Semifinales
Anuncios
bb820039-9eae-4945-a348-34278c4742c1
Carabineros detiene a cuatro personas tras robos en tres viviendas de Chimbarongo
798211_2
Con dos goles, D. Antofagasta se impuso a Rangers en el estadio Bicentenario Calvo y Bascuñan
798635_0
D. Antofagasta vs Universidad de Chile: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Chile
798626_0
Coquimbo Unido vs Cobreloa: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Chile
Anuncios
Fundación Debra 2025 (4)
Fundación DEBRA inicia colecta para financiar atención de personas con Piel de Cristal
El agent boss, gestor de agentes inteligentes o responsable agéntico, es el especialista capaz de dirigir, supervisar y coordinar los programas de inteligencia artificial denominados agentes de IA . Foto: DC Studio-Magnific.
Gestor de agentes inteligentes: la nueva profesión del futuro
horoscopo
HORÓSCOPO DEL DOMINGO 4 DE OCTUBRE
viaje a brasil
Delegación de P. Monte Carmelo viajó a Brasil a retiro mariano
Directora regional del Servicio Nacional de Migraciones llama a regularizar situación migratoria en Chile
Llaman a extranjeros a regularizar a tiempo su situación migratoria en Chile
1 club de cueca - copia
Cinco décadas sembrando el amor y respeto a la cueca y las tradiciones chilenas
Anuncios
MURAL 2
Mural inspirado en Rancagua empieza a adornar fachada de El Rancagüino
798213_2
Recoleta logró una victoria como anfitrión por 2 a 1 frente a Santiago Wanderers
798212_2
D. Copiapó fue imparable y goleó 3 a 0
obispo de rancagua
La alegría de ser familia
Anuncios
_MG_8599
Escolares desafiaron a la lluvia para desfilar
798210_2
Con gol de penal de Cristóbal Jorquera, Magallanes le ganó a Curicó Unido por 1 a 0
1. Fotos Dron Hospital de Pichilemu
Hospital de Pichilemu supera el 30% de avance y proyecta su puesta en marcha para 2028
WhatsApp Image 2026-10-02 at 19.20.04 (1)
Un lluvioso 2 de octubre
horoscopo
HORÓSCOPO DEL SÁBADO 3 DE OCTUBRE
797173_2
Huachipato domina y gana con un sólido 2-0 a U. Concepción
IMG_5058
La lluvia no empañó el colorido desfile de la Batalla de Rancagua
1 gendarmeria....
Más de 120 funcionarios de Gendarmería fortalecieron sus competencias en armamento y traslados de alto riesgo