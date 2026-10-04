O’Higgins vs Deportes Concepción EN VIVO, Copa Chile 2026 cuartos de final vuelta: relato MINUTO A MINUTO

O’Higgins y Deportes Concepción se enfrentarán hoy a las 15:30 horas en el estadio El Teniente de Rancagua, en un duelo correspondiente a la vuelta de la llave 4 de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

El Capo llega con ventaja de 1-0 gracias al triunfo conseguido el miércoles en Collao y buscará cerrar ante su gente una serie que Lucas Bovaglio considera todavía abierta.

🔵 O’Higgins tiene la ventaja, pero Bovaglio no quiere relajación

El gol de Arnaldo Castillo en los descuentos del partido de ida dejó al cuadro celeste con la primera opción de avanzar a semifinales. La diferencia, sin embargo, es mínima.

“Quedan 90 minutos en casa. No tenemos que relajarnos porque la diferencia es mínima, el rival es un muy buen equipo”, advirtió Lucas Bovaglio.

El entrenador quedó conforme con el plan utilizado en Concepción y espera que la respuesta sea similar esta tarde. “Ojalá que lo que lleguemos a plantear el próximo domingo también resulte”, agregó.

🧠 Rabello pide inteligencia y control con la pelota

Bryan Rabello anticipó un partido distinto al de la ida. Deportes Concepción está obligado a buscar el resultado y probablemente adelantará sus líneas desde el comienzo. Para el volante celeste, O’Higgins tendrá que saber leer ese escenario.

“Nosotros tenemos que ser inteligentes, controlar el partido de la manera en que nosotros sabemos, tratar de tener la pelota, llegar de buena manera y quedarnos con la victoria”, sostuvo.

La intención del Capo será evitar un encuentro desordenado y manejar los momentos en que el rival aumente la presión.

⚔️ Concepción necesita ganar para seguir con vida

El equipo dirigido por Fernando Díaz llega a Rancagua con una obligación clara. Si gana por un gol de diferencia, igualará el marcador global y llevará la definición a los penales. Una victoria por una diferencia mayor le entregará la clasificación directa.

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O’Higgins, en cambio, avanzará con un triunfo o un empate. El escenario obliga a Deportes Concepción a asumir más riesgos que en la ida y puede abrir espacios para el ataque celeste.

⚽ Castillo dejó al Capo con la primera opción

La ida se mantuvo sin goles hasta los minutos finales. Cuando el empate parecía definitivo, Arnaldo Castillo marcó a los 90’+3’ y entregó a O’Higgins una ventaja valiosa para la revancha.

El tanto permitió al Capo salir victorioso desde el Ester Roa Rebolledo y llegar a El Teniente dependiendo de sí mismo para clasificar.

🏆 O’Higgins ha ido creciendo en la Copa Chile

El cuadro rancagüino llega a esta definición con una campaña consistente. En la fase de grupos consiguió triunfos frente a Unión Española, Recoleta y Colo Colo, además de dos empates y una derrota.

En los octavos de final superó a Deportes Santa Cruz en ambos partidos: 2-1 en Rancagua y 3-1 en el Joaquín Muñoz García. A ello se sumó el 1-0 frente a Deportes Concepción en la ida de los cuartos de final.

🟣 Concepción también llega con una campaña sólida

El cuadro penquista avanzó desde una fase de grupos donde consiguió victorias frente a Huachipato, Deportes Temuco y Puerto Montt. En octavos tuvo una actuación contundente ante Curicó Unido: ganó 4-0 en La Granja y luego 2-0 en el Ester Roa.

La derrota frente a O’Higgins en la ida fue un golpe para un equipo que había mostrado mucha solidez defensiva durante sus partidos anteriores.

🏟️ El Teniente espera una buena asistencia

La definición tendrá también un componente importante desde las tribunas. El aforo autorizado para esta tarde es de 8.500 espectadores, con mil entradas destinadas a la hinchada visitante.

Se espera una concurrencia importante para un encuentro que puede instalar a O’Higgins entre los cuatro mejores de la Copa Chile.

📈 El Capo quiere prolongar su buen momento copero

O’Higgins suma tres victorias consecutivas en las rondas de eliminación directa de esta Copa Chile. Primero superó en ambos partidos a Deportes Santa Cruz y luego volvió a ganar, esta vez como visitante, frente a Deportes Concepción.

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La revancha de esta tarde aparece como una nueva oportunidad para confirmar ese buen rendimiento y asegurar un lugar en semifinales.

⚔️ Cuatro cruces durante 2026

O’Higgins y Deportes Concepción ya se han enfrentado tres veces durante esta temporada antes del duelo de hoy. Por la Liga de Primera, cada equipo ganó como local: el Capo se impuso 2-1 en Rancagua y el cuadro lila venció 2-0 en Concepción.

El tercer encuentro fue la ida de esta serie, nuevamente en el Ester Roa Rebolledo, donde O’Higgins ganó 1-0. Esta tarde se escribirá el cuarto capítulo del año.

🎟️ Un lugar en semifinales está en juego

La ecuación para esta tarde es clara. O’Higgins clasificará con una victoria o un empate. Deportes Concepción necesita ganar por un gol para llevar la serie a los penales y por una diferencia mayor para avanzar directamente. El resultado definirá a uno de los semifinalistas de la Copa Chile 2026.

⚖️ Mathías Riquelme dirigirá el encuentro

El árbitro principal será Mathías Riquelme Sepúlveda. Sus asistentes serán Miguel Rocha Svigilsky y Diego Gamboa Reyes, mientras que Miguel Araos Riquelme ejercerá como cuarto árbitro.

📺 ¿Dónde ver EN VIVO O’Higgins vs Deportes Concepción?

El encuentro será transmitido en Chile por TNT Sports. Por streaming podrá seguirse mediante HBO Max.

🏟️ Detalles del partido

🏆 Competencia: Copa Chile 2026 – Cuartos de final, llave 4 (vuelta)

🏟️ Estadio: Codelco El Teniente, Rancagua

🕞 Hora: 15:30 en Chile / 15:30 en Argentina

🌎 Otros horarios: 13:30 en Colombia y Perú / 12:30 en México y Centroamérica / 14:30 en Venezuela

📊 Resultado global: O’Higgins 1-0 Deportes Concepción

👥 Aforo autorizado: 8.500 espectadores

⚖️ Árbitro: Mathías Riquelme Sepúlveda

📺 TV: TNT Sports

💻 Streaming: HBO Max

📰 Cobertura: En vivo por El Rancagüino.cl

👉 Sigue aquí el relato minuto a minuto de O’Higgins vs Deportes Concepción, con goles, formaciones, estadísticas y todas las incidencias desde el estadio Codelco El Teniente.