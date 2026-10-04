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San Luis quiere aumentar su racha positiva con otra victoria

San Luis y Unión Española se enfrentan en el estadio Bicentenario Lucio Fariña, con el arbitraje de Rodrigo Farías Molina. El duelo se juega desde las 17:30 horas.

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Desde las 17:30 horas, San Luis y Unión Española se enfrentan hoy por la fecha 16 del campeonato 2026, en el estadio Bicentenario Lucio Fariña.

Así llegan San Luis y Unión Española

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de San Luis en partidos del campeonato 2026

San Luis ganó por 2-1 el juego pasado ante D. Antofagasta. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 3 victorias y perdió 1 encuentro. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 8.

Últimos resultados de Unión Española en partidos del campeonato 2026

El anterior partido disputado entre Unión Española finalizó en empate por 1-1 ante Deportes Temuco. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Logró convertir 4 goles y le han marcado 5.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 21 de febrero, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Unión Española lo ganó por 2 a 0.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 44 puntos (12 PG – 8 PE – 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 36 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (10 PG – 6 PE – 9 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Rodrigo Farías Molina.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 48 26 13 9 4 17
2 Santiago Wanderers 44 26 12 8 6 13
3 San Luis 44 25 12 8 5 10
4 Magallanes 43 26 12 7 7 4
9 Unión Española 36 25 10 6 9 0

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Fechas y rivales de San Luis en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 27: vs D. Puerto Montt: 12 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Magallanes: 17 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Recoleta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs San Marcos: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Unión Española en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 27: vs Deportes Iquique: 12 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs D. Copiapó: 19 de octubre – 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Santiago Wanderers: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs U. San Felipe: Fecha y horario a confirmar
Horario San Luis y Unión Española, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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