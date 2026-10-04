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«Sin relajación y a cerrarlo con nuestra gente»: O’Higgins buscará cerrar la serie frente a Concepción en Copa Chile

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Pese a conseguir una ventaja de 0-1 como visitante en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, el plantel y el cuerpo técnico de O’Higgins apuestan por la cautela, la inteligencia táctica y el peso de la localía para definir la eliminatoria en Rancagua este domingo a partir de las 15.30 horas.

En la previa, el director técnico Lucas Bovaglio fue enfático en mantener la concentración y no dar la serie por resuelta. El estratega remarcó que el margen logrado en el primer encuentro es mínimo frente a un rival de cuidado: «Quedan 90 minutos en casa. No tenemos que relajarnos porque la diferencia es mínima, el rival es un muy buen equipo”.

Asimismo, tras dar por cumplido el plan de juego diseñado para el duelo de ida, el entrenador celeste expresó su deseo de que la revancha del domingo en Rancagua se desarrolle a la perfección. «Ojalá que lo que lleguemos a plantear el próximo domingo también resulte», expresó.

Inteligencia y control: La propuesta futbolística

En el mediocampo celeste, Bryan Rabello proyectó un trámite exigente para el partido de vuelta, anticipando que Deportes Concepción saldrá a buscar la victoria con agresividad desde el comienzo. Ante este escenario, el volante sostuvo que la clave para avanzar de fase radicará en la posesión del balón y el manejo del ritmo del encuentro. «Va a ser un partido difícil. Ellos, obviamente, van a salir a buscar el partido. Nosotros tenemos que ser inteligentes, controlar el partido de la manera en que nosotros sabemos en tratar de tener la pelota, llegar de buena manera y tratar de quedarnos con la victoria, que es lo que tenemos para pasar a la otra fase».

Rabello añadió que el triunfo obtenido como visitantes deja al grupo en una posición sólida para encarar el choque definitorio.

Los rancagüinos buscarán abrochar la clasificación para semifinales de la Copa Chile. Foto: Andrés Flores/www.tudeporteradio.cl

Mucho público para la revancha

Para el lance de hoy se espera una convocatoria importante por parte de ambos cuadros. El aforo autorizado es de 8.500 espectadores, mil de ellos para forofos visitantes. Es decir, se estima que habrá un alto interés en el juego que podría entregarle a O’Higgins los pasajes para las semifinales de la competencia.

El encuentro de esta tarde en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua será arbitrado por Franco Jiménez.

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