Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Carabineros de Peumo entrega apoyo a la querida a “Coyita” en el camino hacia su emprendimiento

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Clodomira del Carmen Escárate Espinosa, de 79 años, más conocida cariñosamente por la comunidad como “Coyita”, mantiene desde hace años el sueño de desarrollar su propio emprendimiento, iniciativa que busca concretar mediante la instalación de un vivero.

Para avanzar en este anhelado proyecto, necesitaba contar con un espacio que reuniera las condiciones necesarias para desarrollar su iniciativa. Fue así como Carabineros, a través de la Quinta Comisaría de Peumo, decidió brindarle su apoyo y colaborar en esta importante etapa.

El personal colaboró en la limpieza y acondicionamiento del terreno, realizando diversas labores para dejar el lugar en condiciones adecuadas y permitir que “Coyita” pueda continuar avanzando hacia la concreción de su sueño.

El mayor de carabineros, Juan Guzmán, comisario de Peumo, destacó que el trabajo va más allá de las labores propias de orden y seguridad, incorporando también una permanente preocupación por el bienestar de los vecinos y sus familias.

“Coyita es una persona muy querida por nuestra comunidad y desde hace muchos años tiene el sueño de sacar adelante su propio emprendimiento. Como Carabineros quisimos estar presentes y apoyarla en este desafío, colaborando en la limpieza y habilitación del lugar que necesita”, señaló el comisario.

Para “Coyita”, este apoyo representa un paso importante hacia la concreción de un sueño que ha mantenido durante años. Ahora, con el terreno acondicionado, espera con ilusión poder seguir avanzando en su proyecto y dar vida a su anhelado emprendimiento.

Anuncios
Una gran ayuda para el sueño de su emprendimiento el que recibió “Coyita”.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Dep. Riestra ya gana 1-0 ante Central Córdoba (SE) en el estadio Guillermo Laza
8 minutos hace
Maletas Travelers Club: opciones para cada viaje
7 horas hace
Palmeiras vs Bahia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 del Brasileirao
7 horas hace
EN VIVO: Dep. Riestra ya gana 1-0 ante Central Córdoba (SE) en el estadio Guillermo Laza
8 minutos hace
Maletas Travelers Club: opciones para cada viaje
7 horas hace
Anuncios
colchagua osorno 1
Colchagua cortó la mala racha y logró su primer triunfo en la liguilla
recorte presupuestario 1
Recorte en presupuesto regional sigue en pie pese a reunión de gobernadores y ministro de Hacienda
Anuncios
fallecida las cabras
Fallece voluntaria honoraria de la Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos de Las Cabras
FUNDACIÓN 7
Rancagua salió a las calles para celebrar sus 283 años de historia
subcomisaria requinoa
Requínoa: Detienen a sujeto que amenazaba con arma a una mujer y a personal policial
velasquez colina
General Velásquez cae ante Atlético Colina y se complica en la liguilla de permanencia
Anuncios
Europa Press - Archivo
Un adolescente de 15 años sufre la amputación de una mano por una granada durante las protestas en Francia
Foto: Escenario Mundial
Bolsonaro gana la primera vuelta con el 47% de los votos y disputará contra Lula (45%) la segunda vuelta
PRIMOR 10
Papas Primor el sabor de una historia que nació en una cocina de Rancagua
plaza de rancagua antigua
¿Por qué Rancagua? El origen y significado del nombre de la ciudad
Hace 73 años nació en Rancagua el CDSC Los Desordenados. Desde ahí se ha escrito una travesía llena de historias, familia, triunfos y derrotas, inclusión social y sueños que aún faltan por cumplir.
De la rebeldía de un grupo amante del fútbol al corazón comunitario de Rancagua
horoscopo
HORÓSCOPO DEL LUNES 5 DE OCTUBRE
Anuncios