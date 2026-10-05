Carabineros de Peumo entrega apoyo a la querida a “Coyita” en el camino hacia su emprendimiento

Clodomira del Carmen Escárate Espinosa, de 79 años, más conocida cariñosamente por la comunidad como “Coyita”, mantiene desde hace años el sueño de desarrollar su propio emprendimiento, iniciativa que busca concretar mediante la instalación de un vivero.

Para avanzar en este anhelado proyecto, necesitaba contar con un espacio que reuniera las condiciones necesarias para desarrollar su iniciativa. Fue así como Carabineros, a través de la Quinta Comisaría de Peumo, decidió brindarle su apoyo y colaborar en esta importante etapa.

El personal colaboró en la limpieza y acondicionamiento del terreno, realizando diversas labores para dejar el lugar en condiciones adecuadas y permitir que “Coyita” pueda continuar avanzando hacia la concreción de su sueño.

El mayor de carabineros, Juan Guzmán, comisario de Peumo, destacó que el trabajo va más allá de las labores propias de orden y seguridad, incorporando también una permanente preocupación por el bienestar de los vecinos y sus familias.

“Coyita es una persona muy querida por nuestra comunidad y desde hace muchos años tiene el sueño de sacar adelante su propio emprendimiento. Como Carabineros quisimos estar presentes y apoyarla en este desafío, colaborando en la limpieza y habilitación del lugar que necesita”, señaló el comisario.

Para “Coyita”, este apoyo representa un paso importante hacia la concreción de un sueño que ha mantenido durante años. Ahora, con el terreno acondicionado, espera con ilusión poder seguir avanzando en su proyecto y dar vida a su anhelado emprendimiento.

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