CESFAM 4 de Rancagua llama a prevenir el cáncer de mama durante octubre

Con diversas actividades orientadas a sensibilizar a la comunidad y reforzar la importancia de la detección precoz, el Centro de Salud Familiar (ESFAM) 4 de Rancagua se suma durante octubre a las acciones de prevención del cáncer de mama.

La directora del establecimiento, doctora María Gabriela Maturana, explicó que cada año el equipo desarrolla una iniciativa especial durante este mes, resaltando que, en años anteriores, el personal elaboró cojines para mujeres sometidas a mastectomías y, posteriormente, mantitas que fueron entregadas a la Unidad de Oncología del Hospital Regional, para pacientes en tratamiento de quimioterapia.

Para este año, la propuesta será sumarse a los denominados “Miércoles de Rosa”, invitando a los funcionarios a acudir durante todos los miércoles de octubre con ropa o algún accesorio de color rosado.

Esta iniciativa busca visibilizar la enfermedad y, principalmente, generar un efecto de recordatorio en la comunidad respecto de la necesidad de mantener al día los controles y la mamografía.

“Si nosotros empezamos con esa cadena, vamos a lograr que más mujeres se vayan a realizar el examen”, señaló la directora, enfatizando que la mamografía no evita la aparición del cáncer, pero permite favorecer un diagnóstico precoz, aspecto fundamental para mejorar el pronóstico y las posibilidades de éxito del tratamiento.

Mamografías gratuitas

La matrona Romina Osorio, encargada del Programa de Salud Sexual del CESFAM 4, explicó que el establecimiento cuenta con un convenio, que permite acceder a mamografías gratuitas a usuarias entre 50 y 69 años, con una periodicidad bianual, y donde las pacientes realizan el proceso administrativo y la coordinación de la hora directamente en el CESFAM.

Aunque ese es el grupo etario al que está dirigida principalmente la prestación, existen situaciones particulares en que puede evaluarse la realización del examen fuera de ese rango, especialmente cuando existen antecedentes familiares que pueden implicar un mayor riesgo.

Anuncios

En Rancagua, además, existen dos mamógrafos pertenecientes a la red de salud municipal, ubicados en las unidades transversales Oriente y Sur, mientras que el CESFAM 4 mantiene su convenio con una clínica privada.

Desde el equipo de salud hicieron especial hincapié en que el autocuidado no debe postergarse. “Las mujeres en los distintos roles que tenemos, postergamos nuestro autocuidado”, planteó la doctora Maturana, llamando a acercarse al CESFAM y mantener los controles correspondientes.

María Gabriela Maturana y Romina Ososrio, directora y la encargada del Programa de Salud Sexual del CESFAM 4 de Rancagua. Foto: Marco Lara/El Rancagüino.

Actividad comunitaria

Otra de las acciones contempladas para octubre será el “T-Rosa”, actividad organizada por la Municipalidad de Rancagua que se realizará el sábado 17 de octubre en la plaza ubicada en Grecia con Chorrillos.

La jornada reunirá a organizaciones vinculadas al cáncer de mama, equipos de salud y agrupaciones de mujeres, entre otros participantes, con el objetivo de entregar información y promover la prevención.

El CESFAM 4 dispondrá de un computador para revisar la situación de las mamografías de las mujeres que concurran y, cuando corresponda, gestionar la respectiva hora para el examen.

Romina Osorio recalcó que, se trata de una actividad abierta a toda la comunidad, no solamente a mujeres, por lo que la invitación se extiende a las familias para recorrer los distintos stands e informarse sobre las prestaciones disponibles.

Finalmente, desde el CESFAM 4 reiteraron el llamado a participar de los “Miércoles de Rosa” y, sobre todo, a aprovechar estas acciones como una oportunidad para recordar la importancia de realizar los controles preventivos.

Anuncios

“Lo más importante es invitar a la comunidad a hacerse el examen”, enfatizó Osorio, apuntando a que la pesquisa pueda realizarse de manera precoz.