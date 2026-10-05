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Chimbarongo sigue sufriendo en Tercera A

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Una dura derrota sufrió Chimbarongo FC al caer como local por 0-3 ante Malleco Unido, el sólido líder de la competición por la fecha 24 de la Tercera División A.

La gran figura del partido disputado en el estadio municipal de la ciudad del mimbre, fue el delantero del “León de Nahuelbuta” Matías Aguilar, quien anotó los tres goles de su equipo.

El cuadro canastero terminó con 9 hombres tras las expulsiones de Jesús Gaete y Massami Gutiérrez; y además Javier Medina desperdició un lanzamiento penal que pudo haber sido el empate parcial 1-1.

Con este traspié Chimbarongo FC se mantiene en puestos de liguilla de permanencia con 23 puntos, pero en una parte baja muy ajustada considerando que Imperia Unido ganó en Talcahuano y llegó a 21 unidades.

Restan dos fechas en donde el elenco verde se jugará el todo por el todo para mantenerse en la Tercera A; la próxima semana recibe al descendido Futuro FC y posteriormente será visita ante el equipo de Naval. (Foto: Valentina Bozán).

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