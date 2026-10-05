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Colchagua cortó la mala racha y logró su primer triunfo en la liguilla

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Se sacó la mufa. Pasaron 160 días para que Colchagua CD se volviera a abrazar en San Fernando. Este domingo, en casa, el conjunto de la herradura derrotó por 2-0 a Provincial Osorno y logró su primer triunfo en la liguilla por el título de la Segunda División.

El equipo de Raúl González fue más que su rival y eso quedó demostrado en el marcador. En el 35′, el defensor argentino Carlos Rodríguez puso el 1-0 con un certero cabezazo, y en el segundo tiempo el juvenil Felipe Bastías -que debutó en el profesionalismo- marcó en el 89′ el segundo tanto para el 2-0 definitivo.

«El campeonato había sido injusto por el juego que mostrábamos, y hoy creo que fuimos justos ganadores», apuntó el técnico colchagüino Raúl González. Además, dijo que «nos da un envión anímico muy importante para los seis partidos que nos quedan, y lo vamos a luchar hasta el final».

Colchagua, con 4 puntos, queda a 10 del líder Santiago City, su próximo rival. Pero, el equipo capitalino está complicado pues se pidió su desafiliación por falsificación de documentos. Eso, de concretarse, acorta la distancia con el segundo, Deportes Linares que acumula 10.

Colchagua no festejaba en casa desde hace 160 días. Este domingo cortó la mala racha tras vencer a Provincial Osorno. Foto: Rodrigo Duque/Tribuna de Colchagua.

Ficha del partido

Colchagua CD (2): Rodrigo Cancino, Manuel Olea, Carlos Rodríguez, Rodrigo Díaz (88′, Felipe Bastías), Matías Pérez (78′, Matías Belmar), Juan Tobar (78′, Cristóbal Marín), Osvaldo Carrasco, Cristian Valenzuela (88′, Matías Donoso), Diego Salas, Claudio Pavez (58′, Mateo Martin), Ignacio Caroca. DT: Raúl González.

Provincial Osorno (0): Daniel Retamal, Diego Bielkiewicz, Diego Pezoa (46′, Gustavo Castro), Sebastián Namoncura (46′, Benjamín Cortés), Diego Vergara, Abel Moreno (65′, Job Bogmis), Marcel Cortez (76′, Felipe Escobar), Gonzalo Lauler, Brandon Cáceres, Diego González Saavedra, Luciano Meneses (46′, Juan Gutiérrez). DT: Jeremías Viale.

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Árbitros: Agustín Valenzuela, Felipe Canío, Alfonso Corona, Brenda Cisternas.
Amonestados: Bastías, Caroca (COL); Vergara, Meneses (PRO).
Goles: 1-0, 35′, Rodríguez; 2-0, 89′, Bastías.
Estadio: Jorge Silva, San Fernando.
Público: 551 espectadores.

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