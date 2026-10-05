Con fe y devoción Paredones celebró al patrono, San Francisco de Asís

Luego de nueve días de preparación, vividos en un ambiente de fe, oración y encuentro comunitario, el 4 de octubre se celebró con gran devoción la Solemnidad de San Francisco de Asís, Patrono de San Pedro de Alcántara.

Fue una jornada marcada por la oración, el canto, las tradiciones y la alegría de encontrarse como comunidad. La explanada parroquial estuvo colmada de feligreses que llegaron desde distintos sectores para venerar al Santo Patrono y participar de las celebraciones preparadas en su honor.

Al concluir estos días significativos, se expresó el sincero agradecimiento a todos quienes hicieron posible cada una de las jornadas, a los grupos parroquiales y comunidades, al Obispo Diocesano, Monseñor, Guillermo Vera Soto, a la Municipalidad de Paredones, Carabineros, Bomberos, colaboradores y a cada una de las personas que acompañaron con tanta fe y cariño.

Se destacó la importancia de esta fiesta patronal que mantiene viva una celebración que reúne en torno a la fe, las tradiciones y el espíritu fraterno de la comunidad.