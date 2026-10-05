Por la llave 1, Coquimbo Unido recibirá a Cobreloa

Coquimbo U. llega con una victoria 2 a 1 en el juego de ida y buscará seguir en el campeonato en la llave 1 de la Copa Chile. Se enfrenta ante Cobreloa este miércoles 7 de octubre desde las 19:00 horas, en el Coloso del llano.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 22 de septiembre, en Octavos de Final del torneo Chile – Copa Chile 2026, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Coquimbo Unido.

Los resultados de Coquimbo Unido en partidos de la Copa Chile

Fase de Grupos : Coquimbo Unido 1 vs Deportes Limache 1 (23 de junio)

: Coquimbo Unido 1 vs Deportes Limache 1 (23 de junio) Fase de Grupos : Deportes Limache 1 vs Coquimbo Unido 1 (1 de julio)

: Deportes Limache 1 vs Coquimbo Unido 1 (1 de julio) Fase de Grupos : Coquimbo Unido 3 vs Deportes Iquique 0 (20 de junio)

: Coquimbo Unido 3 vs Deportes Iquique 0 (20 de junio) Fase de Grupos : San Marcos 0 vs Coquimbo Unido 1 (27 de junio)

: San Marcos 0 vs Coquimbo Unido 1 (27 de junio) Fase de Grupos : Deportes Iquique 1 vs Coquimbo Unido 1 (4 de julio)

: Deportes Iquique 1 vs Coquimbo Unido 1 (4 de julio) Fase de Grupos : Coquimbo Unido 1 vs San Marcos 0 (5 de agosto)

: Coquimbo Unido 1 vs San Marcos 0 (5 de agosto) Octavos de Final: Cobreloa 1 vs Coquimbo Unido 2 (22 de septiembre)

Los resultados de Cobreloa en partidos de la Copa Chile

Fase de Grupos : D. Antofagasta 2 vs Cobreloa 1 (30 de enero)

: D. Antofagasta 2 vs Cobreloa 1 (30 de enero) Fase de Grupos : Cobreloa 0 vs D. Antofagasta 0 (8 de febrero)

: Cobreloa 0 vs D. Antofagasta 0 (8 de febrero) Fase de Grupos : Cobreloa 2 vs Cobresal 0 (20 de junio)

: Cobreloa 2 vs Cobresal 0 (20 de junio) Fase de Grupos : D. La Serena 2 vs Cobreloa 1 (28 de junio)

: D. La Serena 2 vs Cobreloa 1 (28 de junio) Fase de Grupos : Cobresal 2 vs Cobreloa 2 (5 de julio)

: Cobresal 2 vs Cobreloa 2 (5 de julio) Fase de Grupos : Cobreloa 1 vs D. La Serena 0 (12 de julio)

: Cobreloa 1 vs D. La Serena 0 (12 de julio) Octavos de Final: Cobreloa 1 vs Coquimbo Unido 2 (22 de septiembre)

Horario Coquimbo Unido y Cobreloa, según país

Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

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