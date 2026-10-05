De la rebeldía de un grupo amante del fútbol al corazón comunitario de Rancagua

El origen del Club Deportivo, Social y Cultural (CDSC) “Los Desordenados” se remonta al 15 de julio de 1953 en Rancagua. Pero la verdadera historia comienza solo unos días antes.

Según describe el libro “Los Desordenados, 70 años de vida”, publicado por Juan Carlos Carrasco, el 12 de julio de 1953 “unos jóvenes talentosos se dirigen hacia un encuentro deportivo. Cuando regresaban al Barrio Estación, las tallas propias de la juventud fueron subiendo de tono y, cuando llegaron a la sede, hubo un conato que no pasó a mayores, pero que, sin embargo, significó la expulsión de diez futbolistas. Al día siguiente, aparece en la esquina de Avenida Estación con Carrera Pinto una circular con el listado de los expulsados por desordenados. A los dos días de la noticia, el 15 de julio del año 1953, ya se estaba fundando el Club Los Desordenados en la calle Carrera Pinto 1089, donde habitaba la familia Orellana Reyes, quienes prestan su patio para ser usado como sede”.

Así comienza la historia de este club. En esa época ellos se reunían con la pichanga de barrio, eran todos amigos e iban a participar a diferentes comunas y canchas. Y en esa casa se reunieron por primera vez”, recuerda Bernardo Abrigo, actual vicepresidente de Los Desordenados de Rancagua.

Esta expulsión fue la excusa perfecta para juntarse y formar su propio club que se ajustara a sus sueños. El 13 de julio de 1953 se publicó este cartel.

CAMPEONATO DE LOS BARRIOS

Desde sus inicios, Los Desordenados siempre estuvo ligado al fútbol amateur rancagüino y, principalmente, a la historia del Campeonato de los Barrios de la ciudad. Fue así que la camiseta negra con la gran D en su pecho se consagraría definitivamente como el referente del fútbol amateur local.

Fue en 1972 cuando consiguieron el título de la Segunda Serie del Campeonato. Bernardo Abrigo así lo recuerda y resume: “El campeonato de los barrios en el año 1972 se ganó en la segunda serie. De ahí en adelante siempre estuvimos presentes en esos campeonatos y en el año 2013, cuando salió campeón el club O’Higgins de Rancagua, nosotros también salimos campeones y eso incluso ameritó la coordinación para generar el siguiente campeonato”. Fue así que ese año vivieron la anhelada coronación en la Primera Serie tras triunfar por 2 a 1 sobre Población Irene Frei.

A nivel competitivo, hoy destaca la llamada “Patrulla Juvenil” del club, integrada por jóvenes profesionales y estudiantes rancagüinos vinculados a la institución (tercera generación) y que compiten en torneos y canchas de la Región Metropolitana. En la actualidad se hacen llamar “Los de la D” o, simplemente, “La D”.

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INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA

Carrera Pinto 1089, entre Calvo y Lastarria, fue el lugar donde comenzó el punto de reunión de este sueño: Los Desordenados. Allí decidieron también contar con una camiseta de color negro.

Pero su actuar no siempre estuvo ligado exclusivamente al fútbol amateur y las competencias. Diversos son los proyectos de bienestar social y cultural que han levantado, muchos de ellos bajo la mirada y, muchas veces, silenciosa de sus propios dirigentes. Entre ellos, la formación de una quinta generación de “desordenados” con su escuela de fútbol gratuita para niños y niñas; su club de Adultos Mayores para albergar a la segunda generación, que fue una iniciativa de Luis Garrido; celebración de Navidad para pequeños vulnerables; aporte en asilos de ancianos, entre otros.

Su actual presidenta, Ninoska Garrido Cáceres, es la primera mujer que ha sido elegida para dirigir el club y comenta que su quehacer como organismo cuenta con varios frentes. Y así argumenta que “la institución está abierta a la comunidad de Rancagua a través de charlas motivacionales para mujeres, cursos, talleres de básquetbol y de vóleibol, futbolito en forma gratuita para niños. Les damos equipo, indumentaria y profesores de alta calidad. También estamos con actividades sin costo en Waterpolo con un prestigioso entrenador, Braulio Vera. Asimismo, nos expandimos a Santiago con nuestro equipo de fútbol, que nosotros le llamamos la patrulla juvenil. Son jóvenes de Rancagua que se fueron a Santiago a estudiar o están trabajando y son los que le están dando la continuidad a nuestra institución en el deporte”.

Finalmente, para Ninoska, la fórmula para seguir juntos es ser una familia. “Las familias pasan por periodos anchos y angostos y es ahí donde se ven los corazones que están encendidos. Nos unimos para que nuestra institución siga viva, con amor y compromiso verdadero por aquellos que ya partieron y que un día los expulsaron por ser los desordenados”.

PASIÓN POR SU CLUB

El Club del Adulto Mayor de Los “Desordenados”.

Don Darío Herrera hoy es el secretario del club y nos cuenta con emoción lo que para él significa pertenecer a Los Desordenados: “Mi historia es de muy niño. Seguí al club cuando se inició, en el año 53, y por culpa de mis hermanos, que eran muy adictos al club en la parte futbolística, me llevaban de chico a ver los partidos. De ahí nació ese amor por la camiseta negra de los Desordenados. Ahora han pasado varias décadas y el amor al club sigue intacto. Mis hermanos están también todavía en el club, con una familia aún muy bien pegada a la institución”.

Valora, a su vez, que sus inicios y su historia se liguen al Barrio Estación de Rancagua, esto debido a que en su niñez siempre lo vio asociado a los trenes, al bar Estación, a La Vega, “a todo ese lugar que era bien autóctono en ese tiempo, y a lo único que se jugaba era la pelota. Entonces crecí con eso y ahora ha crecido tanto la ciudad que ya casi nos han olvidado. Hoy seguimos luchando por perpetuar la tradición del club y continuar siempre juntos”.